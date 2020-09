Polska, USA i Ukraina nie uznają Łukaszenki za legalnie sprawującego władzę prezydenta Białorusi

Przedstawiciele resortów dyplomacji Polski, USA oraz Ukrainy ogłosili, że Aleksandr Łukaszenko nie może zostać uznany za legalnie sprawującego władzę prezydenta Białorusi. Polskie MSZ konsultuje z kolei z Amerykanami polską ofertę gospodarczego wsparcia „dla nowej Białorusi”.

Jak pisaliśmy, w środę w Mińsku odbyła się niezapowiadana wcześniej ceremonia zaprzysiężenia Aleksandra Łukaszenki na prezydenta Białorusi. Przedstawiciele władz różnych państw niemal natychmiast zareagowali oświadczeniami o nieuznawaniu prawomocności tego aktu. Przypomnijmy, że najpewniej jako pierwsze odmówiły uznania Łukaszenki państwa bałtyckie. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda oświadczył, że „Litwa nie uznaje A. Łukaszenki za legalną głowę Białorusi” z uwagi na nieprawidłowości wyborcze, a szef dyplomacji tego kraju nazwał Łukaszenkę „byłym prezydentem”. W podobnym tonie wypowiedzieli się przedstawiciele Łotwy i Estonii, a później także Słowacja oraz Niemcy. Rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert oświadczył, że Niemcy nie uznają Łukaszenki za prezydenta Białorusi.

Krótki komunikat w tej sprawie wydało jeszcze w środę polskie MSZ. „MSZ odnotowuje dzisiejsze wydarzenia na Białorusi. Prezydent wybrany w niedemokratycznych wyborach nie może zostać uznany za legalnie sprawującego władzę niezależnie od tego czy zaprzysiężenie będzie potajemne, czy oficjalne” – czytamy we wpisie na oficjalnym koncie resortu na Twitterze.

W podobnym tonie wypowiedział się m.in. szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba. Napisał na Twitterze, że „Ukraina nigdy nie wtrącała się w wewnętrzne sprawy Białorusi i zawsze będzie wspierać Białorusinów”. Zaznaczył przy tym, że „biorąc pod uwagę kampanię wyborczą i jej następstwa, dzisiejsza ‘inauguracja’ Łukaszenki nie oznacza uznania go za prawowitą głowę państwa białoruskiego”.

Ukraine has never interfered in internal affairs of Belarus & will always support the Belarusian people. Taking into account the election campaign & what followed, today’s “inauguration” of Lukashenko does not mean his recognition as a legitimate head of Belarusian state.

