Szef polskiej dyplomacji określił relacje z Turcją jako „doskonałe”

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau odbył spotkanie ze swoim tureckim odpowiednikiem Mevlütem Çavuşoğlu.

O spotkaniu poinformowała w poniedziałek strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznego. „Mam dużą satysfakcję z doskonałego stanu polsko-tureckich stosunków dwustronnych oraz intensywności wizyt. Jest to dowód na to, że chcemy wznieść nasze stosunki polityczne, gospodarcze i wojskowe na jeszcze wyższy poziom” – miał powiedzieć swojemu rozmówcy Rau. Çavuşoğlu gościł w poniedziałek z wizytą w Warszawie.

Ministrowie poruszyli w czasie rozmowy sprawy z agendy stosunków dwustronnych. Choć docenili oni relacje handlowe i zaznaczali, że udało się utrzymać ich wartość na poziomie 6 mld dol. to jednak wynik ten może zostać poprawiony. „Gdyby udało się rozwiązać kilka istotnych spraw związanych z barierami handlowymi utrudniającymi nie tylko polski eksport, lecz również możliwości inwestycyjne na rynku tureckim, moglibyśmy liczyć na zwiększenie poziomu wzajemnej wymiany handlowej” – powiedział Rau. Çavuşoğlu jako cel rozwoju na tej płaszczyźnie wskazał pułap 10 mld dol.

Szef polskiej dyplomacji poruszył też kwestie związane z kryzysem migracyjnym jaki narasta na granicy Polski z Białorusią. W tym kontekście rozmawiano także o sytuacji w Afganistanie po sierpniowym upadku prozachodnich władz i przejęciu władzy przez talibów.

„Podniosłem kwestię problemów związanych z nielegalną, niekontrolowaną emigracją do naszych państw właśnie z Białorusi. Poprosiłem także mojego tureckiego kolegę o zwrócenie większej uwagi na trwający od kilku miesięcy proceder, który związany jest z próbami przekraczania naszej wschodniej granicy przez migrantów przylatujących do Mińska różnymi drogami, także korzystającymi najczęściej z przesiadek w Stambule” – szefa polskiego MSZ zacytował portal Wnp.pl – „Pan minister, nawiązując do tych praktyk podróżowania z inspiracji białoruskiej przedstawicieli i obywateli różnych państw arabskich przez Stambuł do Mińska, zaoferował wszechstronną pomoc, która najkrócej rzecz ujmując będzie się sprowadzać do współpracy naszych wywiadów, dzielenia się informacjami, wspólnego rozpoznawania miejsc zagrożeń i kanałów przerzutu.”

„Jesteśmy gotowi podjąć wspólną pracę nad tym problemem, jak również dzielić się doświadczeniami – zarówno z Polską, jak i Litwą” – powiedział turecki minister spraw zagranicznych.

Przy okazji podpisana została umowa o współpracy akademii dyplomatycznych afiliowanych przez ministerstwach spraw zagranicznych dwóch państw. Jak napisano na stronie internetowej naszego resortu „celem jest polepszenie systemu szkolenia kadr dyplomatyczno – konsularnych”.

gov.pl/wnp.pl/kresy.pl