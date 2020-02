Po przejęciu władzy przez PiS szeregi partii znacznie urosły

Od 2015 r. znacznie zwiększyła się liczba członków Prawa i Sprawiedliwości. O kilka tysięcy spadła natomiast liczba członków Platformy Obywatelskiej.

Z danych zebranych na początku stycznia przez PAP wynika, że baza członkowska PIS wzrosła w ciągu nieco ponad czterech lat jego władzy dwukrotnie. Jeszcze pod koniec 2015 r. do partii rozpoczynającej wówczas rządy należało około 20 tys. obywateli. Na początku roku 2020 liczba członków PiS przekroczyła 40 tys. „Oczywiście cieszy nas ten przyrost i spodziewamy się dalszego zwiększania liczby członków PiS” – portal Interia przytacza wypowiedź członka Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztofa Sobolewskiego. Zastrzegł on jednak, że partia nie przyjmuje wszystkich chętnych i by uzyskać członkostwo należy przedstawić rekomendacje od co najmniej dwóch członków partii, a także uzyskać pozytywną opinię struktur terenowych.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Odwrotną tendencję, choć o mniejszym nasileniu, można zaobserwować w przypadku Platformy Obywatelskiej. Od czasu gdy główna partia liberalnej opozycji musiała przesiąść się z ław rządowych jej liczebność spadłą o około 6 tys.

Najliczniejszą partia w Polsce pozostaje Polskie Stronnictwo Ludowe. Co ważne jak wynika z informacji PAP aktyw ludowców nie topnieje. Podobnie jak na początku 2016 r. działa w niej około 101 tys. członków. Wyraźnie dołuje natomiast inna partia, która swoje struktury odziedziczyła jeszcze z czasów komunizm. Sojuszowi Lewicy Demokratycznej zaszkodziły lata spędzone po parlamentem w poprzedniej kadencji. W 2015 r. partia miała 38476, a obecnie jest ich formalnie 31930, zaś sekretarz generalny SLD Marcin Kulasek przyznaje, że składki za 2019 r. zapłaciło ok. 23 tys. osób. Kulasek twierdzi, że odplyw ludzi z SLD trzeba wiązać z pojawieniem się i wzrostem innych partii lewicowych – Wiosny i Razem.

PAP częściowo potwierdza wypowiedzi Kulaska. Baza członkowska Wiosny wzrosła od października 2019 r. z 1005 członków do 4721. W przypadku partii Razem od czasu wyborów liczba członków partii wzrosła z 2040 do 2500.

Czytaj także: Ważny polityk PiS ujawnił cel tej partii – żeby nie powstała prawica narodowa

interia.pl/kresy.pl