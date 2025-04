Nawrocki odrabia straty a Mentzen traci pod debatach w Końskich

Pierwszy sondaż po kontrowersyjnych debatach kandydatów na prezydenta w Końskich sugeruje zmianę poparcia dla prawicowych pretendentów.

Liderem wśród kandydatów pozostaje Rafał Trzaskowski startujący z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Jednak najnowszy sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski wskazuje, że prezydent Warszawy traci poparcie. Uzyskał on wskazania 33,5 proc. zdecydowanych na glosowanie respodendentów, co oznacza stratę 4,8 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego badania tej pracowni, podał we wtorek portal.

Straty odrabia natomiast Karol Nawrocki. Z poparciem 25,5 proc. odnotował on wzrost aż o 5,4 pkt proc. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości zdystansował tym samym swojego głównego rywala na prawicy – Sławomira Mentzena. Ten stracił w stosunku do poprzedniego sondażu taką samą proporcję poparcia o jaką wzrósł wynik Nawrockeigo, spadając do poziomu 13,4 proc.

W dodatku kandydata Konfederacja goni Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu odnotował wzrost poparcia 2 pkt proc. do poziomu 9,1 proc.

Dwukrotnie wzrosło poparcie dla Magdaleny Biejat z Lewicy – z 2,7 proc. do 6,3 proc. Jej lewicowy rywal z partii Razem Adrian Znadberg stracił natomiast 0,5 pkt proc. poparcia i pozostał z 1,1 proc. wskazań. Wyprzedził go Grzegorz Braun z Konfederacji Korony Polskiej, którego wskazało 1,6 proc. elektoratu, o 0,5 proc. więcej niż w poprzednim badaniu.

1,1 proc. pytanych wybrało dziennikarza i publicystę Krzysztofa Stanowskiego, który zadeklarował, że nie jest kompetentny by wygrać, lecz zamierza przez swój start obnażyć równie niskie kompetencje polityków. To strata 0,5 pkt proc.

0,4 proc. respodentów wskazało innych kandydatów. To o 0,4 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu. 7,8 proc. badanych wybrało odpowiedź “nie wiem/trudno powiedzieć”, co oznacza spadek o 0,7 pkt proc. takich deklaracji.

Sondaż United Surveys został przeprowadzony dla Wirtualnej Polski w dniu 12 kwietnia 2025 roku. Badanie zrealizowano metodą CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAWI (wywiady online) na reprezentatywnej próbie 1000 osób.

