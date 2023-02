Minister obrony przyznał, że Polska wysyłała uzbrojenie na Ukrainę przed rozpoczęciem wojny

Prezydent USA Joe Biden udzielił wywiadu dla ABC News. "On nie potrzebuje teraz F-16. Na razie to wykluczam" - oświadczył. Dopytywany, czy oznacza to "nigdy", odpowiedział, że nie wiadomo, czego będzie potrzebować ukraińska obrona w przyszłości. "Obecnie nie ma podstaw, według naszej armii, do racjonalnego uzasadnienia dostarczenia F-16" - wskazał.

Podkreślił, że na obecnym etapie potrzebne jest inne wsparcie. "Wysyłamy im to, czego według naszego doświadczonego wojska teraz potrzebują. Potrzebują czołgów, potrzebują artylerii, potrzebują obrony powietrznej, w tym HIMARS-ów. To są rzeczy, których potrzebują teraz, a my to wysyłamy, aby mogli skutecznie walczyć tej wiosny i tego lata" - wskazał.