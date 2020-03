POLIN ma nowego dyrektora. Muzeum dostanie 10 mln euro z grantu norweskiego

Proporcjonalnie do odpowiedzialności wzrasta we mnie motywacja. Motywacja do tego, żeby zrobić wszystko co w mojej mocy, żeby to muzeum było nadal najlepszym muzeum w Polsce, żeby się nadal rozwijało, żeby wyznaczało trendy – przekonuje Stępiński.

Pojawiają się wątpliwości jak będą wyglądały relacje między nowym dyrektorem a ministrem kultury. Instytucję bardzo dobrze zna, załogę zna i zna tematy, którymi to muzeum powinno się zajmować. Wiążemy w związku z tym bardzo duże nadzieje, żeby ta placówka w najbliższych trzech latach wykonywała zadania bardzo ważne dla polskiej polityki historycznej – odpowiada Jarosław Sellin, wiceminister kultury.