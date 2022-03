Polacy są nadal tanią siłą roboczą UE

W Polsce w 2021 r. godzina pracy kosztowała 11,5 euro, z czego 9,4 przypadało na płace i wynagrodzenia, a 2,1 euro na koszty pozapłacowe – wynika z najnowszych danych Eurostatu. Polska znalazła się wśród krajów UE, w których odnotowano najniższe koszty pracy.

Najgorzej wyceniana jest praca w Bułgarii – jej koszty za godzinę wynoszą dla pracodawcy 7 euro. W Polsce godzinowe koszty wynoszą 11,5 euro. To mniej niż np. w Estonii (14,5), Czechach (15,3) czy na Słowacji (14,2). W Niemczech stawka jest ponad trzykrotnie wyższa (37,2). We Francji wynosi 37,9 euro, Belgii – 41,6, Holandii – 38,3 , a w Austrii – 36,7. Oznacza to, że pod względem kosztów godziny pracy Polska znajduje się na jednym z ostatnich miejsc wśród państw Unii Europejskiej. Podobnie wyglądała sytuacja w poprzednich latach.

Najwyższe wartości odnotowano w Norwegii (47,3) i Danii (45,8).

W komunikacie podkreślono, że w 2021 r. w porównaniu z 2020 r. godzinowe koszty pracy wyrażone w euro na poziomie całej gospodarki wzrosły o 1,7 proc. w Unii Europejskiej i 1,2 proc. w strefie euro. W ubiegłym roku średnie unijne koszty pracy oszacowano na 29,1 euro, a w przypadku strefy euro na 32,8 euro. W 2020 roku było to odpowiednio 28,6 i 32,4 euro.

💰In 2021, average hourly labour costs in the whole economy were estimated to be €29.1 in the EU & €32.8 in the euro area.

Lowest hourly labour costs were in 🇧🇬Bulgaria (€7.0) & 🇷🇴Romania (€8.5). Highest in 🇩🇰Denmark (€46.9) & 🇱🇺Luxembourg (€43.0).

👉https://t.co/1U1xMMzgkp pic.twitter.com/qADErSKlvL

