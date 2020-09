Pierwszy przypadek ASF w Niemczech. Chiny wstrzymały import niemieckiej wieprzowiny

W sobotę Chiny ogłosiły wprowadzenie zakazu importu mięsa wieprzowego i produktów z wieprzowiny z Niemiec, w związku z wyryciem w Brandenburgii pierwszego, potwierdzonego przypadku ASF.

Jak podała agencja Reutera, w piątek niemieckie ministerstwo rolnictwa poinformowało, że eksport wieprzowiny do Chin i kilku innych krajów spoza Unii Europejskiej tymczasowo nie jest możliwy i został wstrzymany. Powodem jest potwierdzenie pierwszego przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u martwego dzika, znalezionego na polu kukurydzy w gminie Schenkendoebern w Brandenburgii, 7 km od granicy niemiecko-polskiej. Wokół tego miejsca wyznaczono strefę zagrożenia o promieniu 15 km. Krajowe ministerstwo zdrowia Brandenburgii podało, że w strefie tej znajduje się około 20 ferm trzody chlewnej, w tym jedna z pogłowiem 5 tys. świń.

W reakcji na to, w sobotę Chiny wprowadziły zakaz importu z Niemiec mięsa wieprzowego i produktów z wieprzowiny. Wcześniej, w czwartek, import wieprzowiny z Niemiec wstrzymała Korea Południowa.

Niemcy są trzecim co do wielkości dostawcą wieprzowiny do Państwa Środka. Według danych niemieckiego urzędu statystycznego, od stycznia do kwietnia br. Niemcy wyeksportowały do Chin 158 tys. ton wieprzowiny o wartości 424 mln euro . To dwa razy więcej niż w analogicznym okresie 2019 r.

Agencja Reuters zaznacza, że decyzja władz w Pekinie zapadła w czasie, gdy kraj zmaga się z bezprecedensowym niedoborem mięsa po ubiegłorocznej epidemii ASF. Jednocześnie zwraca się uwagę, że zyskać na tym inni ważni dostawcy, jak USA, Hiszpania, Kanada czy Brazylia.

Chiny są największym importerem wieprzowiny na świecie. Ponadto, w obecnym roku Chińczycy kupują rekordowe ilości mięsa wieprzowego, ponieważ ich własna produkcjaw ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. spadła o prawie 20 proc.

W lipcu br. informowaliśmy, że niemieckiej Meklemburgii-Pomorzu Przednim rusza budowa kolejnego odcinka płotu ochronnego wzdłuż granicy z Polską. Miał on pomóc w walce z Afrykańskim Pomorem Świń, poprzez uniemożliwienie ewentualnego przechodzenia z Polski do Niemiec dzików zarażonych ASF.

Do tej pory 128-kilometrowy płot wzdłuż granicy polsko-niemieckiej postawiła Saksonia, a inny, o długości 120 km Brandenburgia, która planuje zastąpić ogrodzenie prawdziwym murem. Jak pisaliśmy wcześnie, zbudowane przez ten land w grudniu ub. roku ogrodzenie jest mobilne. Pierwotnie Niemcy informowali, że płot w Brandenburgii ma zostać postawiony tylko lokalnie i na ograniczony czas.

W roku 2002 roku w Polsce liczba gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną wynosiła 760 tysięcy, 8 lat później już o połowę mniej. W roku 2019 w Polsce takich gospodarstw było już… 124 tysiące. Pod koniec roku 2018 informowaliśmy, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości zlikwidowano ponad jedną czwartą (prawie 28%) wszystkich polskich gospodarstw hodujących świnie. Od tamtego czasu ich liczba zmniejszyła się o kolejne 50 tysięcy.

PAP / RIRM / Kresy.pl