Parlament Europejski wydał wyrok na samochody spalinowe

Prawo i Sprawiedliwość złożyło poprawki do projektu ustawy o pomocy kredytobiorcom. Nie dotyczą jednak zmian we wsparciu dla posiadaczy kredytów, lecz wydłużenia tarcz antyinflacyjnych do 31 października - podaje portal Money.pl. Komisja Finansów Publicznych rozpoczęła we wtorek omawianie projektu. W środę przyjęła poprawkę PiS, której celem jest wydłużenie działania tarcz antyinflacyjnych do 31 października br.

"Celem poprawki jest przedłużenie do 31 października 2022 roku wprowadzonych w obszarze podatków rozwiązań, zmierzających do złagodzenia skutków inflacji" - powiedział poseł Marcin Porzucek (PiS), który zgłosił poprawkę.