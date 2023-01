Norweskie Leopardy dla Ukrainy w marcu

Szef resortu obrony kraju podkreślił, że Norwegia chce wysłać czołgi Leopard 2 na Ukrainę już pod koniec marca.

Jak poinformował portal France24, szef resortu obrony kraju Björn Arild Gram podkreślił, że Norwegia chce wysłać czołgi Leopard 2 na Ukrainę już pod koniec marca.

Według niego kwestia ilości sprzętu jest nadal przedmiotem dyskusji.

Gram podkreślił, że Norwegia chce jak najszybciej wysłać czołgi na Ukrainę. W sumie ma 36 Leopardów 2, ale dokładna ilość sprzętu, który ma trafić na Ukrainę, wciąż nie jest znana.

„Jeszcze nie zdecydowaliśmy o liczbie” – powiedział minister.

Również Wielka Brytania ma nadzieję, że czołgi Challenger 2, które mają być dostarczone Ukrainie dotrą do kraju pod koniec marca. „Intencją jest, aby stało się to pod koniec marca” – powiedział parlamentowi w odpowiedzi na pytanie, kiedy czołgi dotrą na Ukrainę. Powiedział, że do tego czasu siły ukraińskie będą intensywnie szkolone w zakresie obsługi i konserwacji pojazdów.

Również wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz był pytany w Radiu Plus, kiedy na Ukrainę trafią czołgi Leopard, znajdujące się na wyposażeniu polskiej armii. Wiceszef MON podkreślił, że Polska jest przygotowana na to, by przekazać Ukrainie kompanię tych czołgów, czyli 14 pojazdów.

Zdaniem wiceministra, przekazanie Ukraińcom kompanii polskich czołgów Leopard nastąpi za kilka tygodni, po przeszkoleniu ukraińskich czołgistów. Polska liczy na to, że w pierwszym etapie Ukraina dostanie łącznie około 100 czołgów Leopard.

Wiceszef MON zaznaczył też, że Polska bardzo intensywnie działa na rzecz utworzy koalicji państw, które będą dostarczać Ukrainie zachodnie czołgi. Przypomniał, że obecnie w Europie jest ponad 2 tys. Leopardów, które są wykorzystywane przez kilkanaście państw.

Kresy.pl/France24