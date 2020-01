Norwegia: W celu zatrzymania przemytu ludzi uchodźcy sprowadzani będą samolotami

Norwegia w tym roku sprowadzi 600 osób ewakuowanych z libijskich obozów detencyjnych do Rwandy. Jednym z celów jest zniechęcenie do przemytu ludzi przez Morze Śródziemne. Decyzja ogłoszona została w środę – donosi agencja Reuters.

Rwanda, na mocy podpisanej we wrześniu umowy z Organizacją Narodów Zjednoczonych i Unią Afrykańską, zobowiązała się do pomocy w przesiedleniu ludzi zatrzymanych w Libii podczas próby dotarcia do Europy. Wszyscy ewakuowani do Rwandy otrzymują status osoby starającej się o azyl dopóki agencja ONZ ds. uchodźców nie ustali, czy faktycznie uchodźcami są.

Norwegia zgodziła się na przyjęcie prawie 500 osób. […] Inni nadal czekają – powiedział minister spraw zagranicznych Rwandy, Vincent Biruta, podczas konferencji w stolicy kraju, Kigali.

Norweska minister sprawiedliwości, Joeran Kallmyr stwierdziła, że liczba osób przyjętych w 2020 będzie faktycznie wynosiła 600. Zaznaczyła także, że nie zwiększy to ogólnej liczby uchodźców do których przyjęcia zobowiązał się rząd – w zeszłym roku w wyniku kompromisu zawartego przy tworzeniu rządu Norwegii złożonego obecnie z czterech partii politycznych, anty-imigranckie ugrupowanie Kallmyr, Partia Postępu, zgodziło się na przyjęcie łącznie 3 tysięcy uchodźców z obozów ONZ w 2020 roku.

Jest to dla mnie ważne, żeby pokazać, że nie wspieramy cynicznych przemytników ludzi, a zamiast tego sprowadzamy ludzi, którzy potrzebują pomocy w zorganizowany sposób – powiedziała Kallmyr.

W zeszłym roku, przed podpisaniem umowy z Rwandą, ONZ szacował, że ok. 4700 ludzi poszukujących azylu znajdowało się w libijskich ośrodkach detencyjnych.

W październiku internet obiegło nagranie ukazujące pierwszy lot z uchodźcami z Etiopii do Niemiec, odbywający się w ramach programu przesiedleń.

It happened!🛫

In FIRST EVER @UNmigration international chartered flight from #Ethiopia, 154 #refugees departed from Addis Ababa to Kassel #Germany under the German #Resettlement program. A second flight is scheduled to depart mid-November with another 220 refugees. pic.twitter.com/OAIfEdypNh

— IOM Ethiopia (@IOMEthiopia) October 15, 2019