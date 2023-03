Niemiecka policja uderzyła w przemytników nielegalnych imigrantów. Sprowadzali cudzoziemców z Turcji i Iraku

Policja w Berlinie i Halle (Saksonia-Anhalt) przeprowadziła w środę akcję przeciwko przemytnikom ludzi. Przeszukano kilkadziesiąt mieszkań i lokali użytkowych. W akcji uczestniczyło około 400 funkcjonariuszy. Zatrzymano pięciu podejrzanych.

Śledztwo dotyczy 18 podejrzanych, m.in. pod zarzutem przemytu ludzi do kraju w celach zarobkowych. Zatrzymano osoby obywatelstwa niemieckiego i tureckiego. W środę policja w Berlinie i Halle (Saksonia-Anhalt) przeszukała kilkadziesiąt mieszkań i lokali użytkowych. W działaniach uczestniczyło około 400 policjantów. Zatrzymano pięciu mężczyzn – podaje Deutsche Welle.

Grupę przestępczą oskarża się o przemycenie do Niemiec co najmniej 90 osób – głównie z Turcji i Iraku. Nielegalni imigranci podróżowali samolotem ze Stambułu do Sarajewa, a następnie prawdopodobnie byli przewożeni do Niemiec samochodem tzw. trasą bałkańską. Przemytnicy mieli żądać od imigrantów do 10 tysięcy euro za umożliwienie im wjazdu do RFN.

Informacje niemieckiej policji wskazują, że w kilku przeszukanych mieszkaniach przebywały osoby, które prawdopodobnie zostały przemycone. Służby aktualnie sprawdzają ich pochodzenie i status pobytowy.

W czasie akcji skonfiskowano także dowody, takie jak telefony komórkowe, w celu analizy ich danych.

Jak informowaliśmy, w ubiegłym tygodniu strona niemiecka odesłała do Polski kolejnych imigrantów, którzy wjechali na terytorium Niemiec bez wymaganych dokumentów.

Niemiecki rząd zapowiedział w lutym zaostrzenie polityki azylowej. Kanclerz Olaf Scholz chce bardziej konsekwentnej deportacji osób, którym odmówiono azylu.

Przypomnimy, że w 2022 roku państwa unijne, głównie Niemcy, Norwegia i Francja, przekazały do Polski ponad 500 cudzoziemców, którzy wyjechali na Zachód po złożeniu u nas wniosku o azyl. Do połowy br. będzie to jeszcze 2,5 tys. osób. Łącznie, państwa członkowskie UE chciały przekazać do Polski prawie 6,5 tys. migrantów.

dw.com / Kresy.pl