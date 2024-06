Niemcy. Syryjczyk utonął w miejskiej fosie. Wcześniej sterroryzował nożem przechodniów na dworcu

W niedziele w lubeckim szpitalu zmarł 22-letni Syryjczyk, który utonął podczas próby ucieczki. Przed śmiercią groził nożem klasie szkolnej na dworcu kolejowym. Był również prawdopodobnie odpowiedzialny za fałszywy alarm bombowy oraz okradzenie emeryta w Eutin.

W czwartek 22-letni Syryjczyk na dworcu kolejowym w Lubece groził nożem klasie szkolnej. Po przybyciu policji terrorysta uciekł w stronę lubeckiego Mostu Lalek nieopodal Bramy Holsztyńskiej, tam wpadł do miejskiej fosy.

Prąd wciągnął uciekiniera do wody, trzech policjantów wraz z przechodniem próbowali uratować mężczyznę, ale bez skutków. Nieprzytomnego Syryjczyka wyciągnęli nurkowie. Ratownicy medyczni i lekarz pogotowia natychmiast rozpoczęli reanimację. Po długiej akcji reanimacyjnej mężczyzna został zabrany do szpitala. Zmarł w niedzielę

Śledztwo wykazało, że zmarły Syryjczyk był prawdopodobnie odpowiedzialny za fałszywy alarm bombowy na stacji kolejowej w Lubece. Ponadto znaleziono przy mężczyźnie portfel, który został zdobyty podczas napadu w czwartek rano w Eutin. Należał on do emeryta, który został zaatakowany przed swoim domem. Napastnik przy użyciu noża sterroryzował ofiarę, wszedł do jego domu i przeszukiwał pomieszczenia.

W Niemczech cudzoziemcy stanowili w ubiegłym roku ponad 40 proc. podejrzanych o dokonanie przestępstw. Niemieckie MSW zapowiada bardziej zdecydowane działania przeciwko przestępcom i bardziej konsekwentne praktyki deportacyjne.

Liczba przestępstw kryminalnych w Niemczech wzrosła w ubiegłym roku o 5,5 procent, co stanowi najwyższy poziom od 2016 roku. Zarejestrowano łącznie prawie 6 mln spraw. Wyjątkowo gwałtownie wzrósł odsetek cudzoziemców podejrzanych o dokonanie przestępstw.

Podczas gdy liczba niemieckich podejrzanych wzrosła zaledwie o jeden procent do około 1,32 miliona w ciągu jednego roku, to liczba podejrzanych spoza Niemiec wzrosła o 17,8 procent do około 923 tys. Oznacza to, że cudzoziemcy stanowili w ubiegłym roku aż 41 proc. podejrzanych o dokonanie przestępstw w Niemczech.