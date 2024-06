Planujesz kupno ekspresu i zastanawiasz się, na co zwrócić uwagę przy zakupie ekspresu do kawy? Jaki jest idealny ekspres? To, jaki ekspres wybierzesz, zależy od Twoich indywidualnych preferencji parzenia kawy oraz tego, na jakich funkcjach urządzenia szczególnie Ci zależy. Zobacz, na jakie funkcje zwrócić uwagę, aby ekspres był funkcjonalny i służył Ci jak najdłużej.

Jaki rodzaj ekspresu wybrać?

Na jakie cechy urządzenia zwrócić uwagę?

Wybór urządzeń jest olbrzymi i początkowo może przytłoczyć. Dlatego omówimy podstawowe cechy trzech najczęściej wybieranych rodzajów ekspresu.

Ekspres ciśnieniowy

Ekspresy ciśnieniowe są podzielone dodatkowo na ekspresy kolbowe oraz automatyczne. W ekspresach automatycznych wsypuje się kawę ziarnistą, z kolei w kolbowych musi być ona wcześniej zmielona. Aby wybrać najlepsze ziarna kawy, koniecznie sprawdź ranking kaw ziarnistych. W ekspresach ciśnieniowych kawa parzona jest w wyniku kontaktu zmielonych ziaren kawy z gorącą wodą pod bardzo wysokim ciśnieniem. Dzięki temu skrócony jest czas kontaktu kawy z wodą i ostatecznie jest ona mniej gorzka.

Ekspres przelewowy

Nieco inaczej działa ekspres przelewowy. W tego typu urządzeniach kawa zalewana jest gorącą wodą, ale nie pod dużym ciśnieniem. Zanim napój trafi do dzbanka, przechodzi przez specjalny filtr wykonany np. z papieru. Dużą zaletą tego rodzaju ekspresu jest to, że można szybko przygotować dużą ilość kawy. Ekspresy przelewowe działają nieco inaczej i w ich przypadku potrzebna jest zmielona kawa.

Ekspres na kapsułki

Zupełnie innym rodzajem ekspresu jest ekspres na kapsułki. W ich przypadku nie korzystamy z kawy ziarnistej, ani zmielonej, a z przygotowanych przez producenta kapsułek. Kapsułki zawierają kawę, ale często też cukier oraz mleko.

Na jakie cechy urządzenia zwrócić uwagę przy wyborze ekspresu?

Planując zakup ekspresu, koniecznie sprawdź ranking ekspresów do kawy, aby dowiedzieć się jakie marki i rozwiązania są teraz na topie. Ekspres do kawy może być wolnostojący lub do zabudowy. Wybór wyglądu urządzenia zależy tylko od tego, jaki jest styl Twojego wnętrza.

System spieniania mleka

Istotną kwestią jest system spieniania mleka. Duża ilość urządzeń wyposażona jest w dmuchawę powietrza, która spienia mleko. W przypadku lepszych ekspresów spienione mleko trafia do filiżanki bezpośrednio z ekspresu.

Moc ekspresu

Bardzo ważna jest moc urządzenia. To od niej zależy, jak szybko ekspres przygotuje filiżankę kawy. Im wyższa moc, tym krótszy jest czas przygotowania napoju przez urządzenie. Dobre ekspresy mają moc 1500 W, zdecydowanie za mało to np. 1000 W.

Szybkość i pojemność

Pojemność ma szczególne znaczenie, kiedy myślisz o ekspresie przelewowym. W przypadku innych urządzeń ważne jest także to, ile filiżanek kawy można przyrządzić na raz i jak długo trwa zaparzenie kawy. Ekspresy przelewowe mają zwykle pojemność od 0,5 litra do około 2 litrów.

Ciśnienie

Jeśli chcesz zainwestować w ekspres ciśnieniowy, musisz zwrócić uwagę na moc pompy wytwarzającej ciśnienie. Jej moc mierzy się w barach. Im więcej barów, tym wyższe ciśnienie. Za najlepsze uważane są ekspresy, których pompa wytwarza ciśnienie około 12-15 barów.

O różnych cechach ekspresów można byłoby napisać o wiele więcej. Jednak te informacje dadzą Ci pewne rozeznanie na temat tego, czego szukać w wymarzonym urządzeniu i pomogą podjąć ostateczną decyzję.

