Niemcy: MSW i policja chcą „stref wolnych od noży”. Powodem wzrost liczby brutalnych ataków

Szefowa MSW Niemiec i policja chcą, by w komunikacji zbiorowej i centrach miast powstało więcej stref z zakazem noszenia broni. Ma to związek z coraz większą liczbą brutalnych ataków z użyciem noży.

W Niemczech dochodzi do coraz większej liczby brutalnych ataków z użyciem noży. W marcu we Freudenbergu w Nadrenii Północnej-Westfalii zginęła dwunastolatka zabita nożem przez rówieśniczki. W styczniu 33-letni „bezpaństwowiec narodowości palestyńskiej” zabił w pociągu regionalnym dwóch młodych ludzi – przypomina Deutsche Welle w czwartek. „Powinniśmy się zastanowić nad zakazem noszenia noży w środkach transportu publicznego”- oświadczyła szefowa niemieckiego MSW Nancy Faeser (SPD).

Jej zdaniem należy wzmocnić środki bezpieczeństwa w komunikacji, a także wprowadzić więcej stref wolnych od broni w częściach miast.

Także szef Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA) Holger Muench zażądał kilka dni temu utworzenia stref wolnych od broni na dworcach i wokół nich. Wyraził opinię, że byłby to dobry pomysł także w odniesieniu do centrów miast. Dodał, że można by tam wtedy przeprowadzać „aktywne kontrole”. Jak wskazał, noży używa się w 5,6 procent przestępstw prowadzących do uszkodzenia ciała oraz w 11 procentach napadów rabunkowych.

Gazeta Bild am Sonntag podaje, że w ubiegłym roku doszło do 8160 ataków z użyciem noża, czyli 15,4 proc. więcej niż w 2021.

„Nasi koledzy muszą być przygotowani na ciągłe groźby lub bezpośrednie ataki z użyciem noża”- podkreśla szef Związku Zawodowego Policji (GdP) Jochen Kopelke.

Deutsche Welle przypomina, że w szeregu niemieckich miast już utworzono strefy wolne od broni. W Kolonii i Duesseldorfie każdy, kto ma przy sobie paralizator, nóż o ostrzu dłuższym niż 4 cm, gaz łzawiący lub pieprzowy, musi liczyć się z mandatem do 10 tysięcy euro.

