Niemcy: Lewicowi ekstremiści przy okazji pandemii chcą zaatakować „ciało kapitalistyczne” przez łamanie kwarantanny i wzniecanie zamieszek

Lewicowi ekstremiści w Niemczech wzywają do wykorzystania sytuacji związanej z pandemią koronawirusa do atakowania „ciała kapitalistycznego” przez łamanie kwarantanny i wzniecanie zamieszek – donosi Frantfurter Allgemeine.

Wcześniej lewicowi ekstremiści sądzili, że to rewolucyjna grupa doprowadzi do obalenia lub, co najmniej, radykalnej transformacji kapitalizmu. Ale szybko przystosowali się do nowej sytuacji i włączyli koronawirusa do swojej teorii – pisze Mona Jaeger dla faz.net.

