Nielegalny transport 20 ton odpadów z Niemiec zatrzymany przez KAS

W Zgorzelcu, przy granicy z Niemcami, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali nielegalny transport 20 ton odpadów.

Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała nielegalny transport 20 ton odpadów na Dolnym Śląsku – poinformowała służba we wtorek.

Rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek przekazała, że funkcjonariusze KAS w czasie kontroli samochodu ciężarowego znaleźli 20 ton zużytych worków typu big-bag w jego naczepie.

„Dokumenty przedstawione do kontroli przez kierowcę oraz dane odbiorcy odpadów wzbudziły wątpliwości, które potwierdził Wojewódzki Inspektor Ochrony środowiska z Jeleniej Góry. Inspektorat zaklasyfikował towar jako nielegalne przemieszczanie odpadów” – oświadczyła rzeczniczka.

Dodała, że tir, który przewoził odpady, wjechał do Polskie z Niemiec.

„To drugi w ostatnich miesiącach przypadek przechwycenia przez funkcjonariuszy KAS nielegalnego transportu odpadów z Niemiec. W lipcu ujawniono 23 tony materiałów poremontowych” – dodała.

Czytamy, że kierowcę ukarano 200 zł mandatem karnym, przewoźnikowi i osobie, która zarządzała transportem grozi 13 tys. zł kary, a odbiorcy towaru do 500 tys. zł kary.

W ostatnim czasie pomorska Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymała nielegalną przesyłkę odpadów – 5,2 tys. ton. Ładunek znalazł się na terenie UE z naruszeniem przepisów międzynarodowego przemieszczania odpadów. Przesyłka trafiła do gdyńskiego portu z Turcji.

Zobacz także: Ponad 40 tys. ton odpadów przyjedzie z Niemiec do Polski

W lipcu Krajowa Administracja Skarbowa informowała o zatrzymaniu ponad 16 ton nielegalnych odpadów z Norwegii. Funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie udaremnili wówczas przywóz z Norwegii na teren Polski ponad 16 ton odpadów.

W lutym elbląscy funkcjonariusze policji z komórki do zwalczania przestępczości gospodarczej przechwycili 150 ton nielegalnych odpadów. Były to zmieszane i sprasowane śmieci, w tym opakowania po napojach, folia aluminiowa, fragmenty nakrętek i papier. Wbrew dokumentacji nie nadawały się one do recyklingu.

Zobacz także: Media: do Polski nielegalnie trafiły tysiące ton „czarnej masy bateryjnej” ze Szwecji

gov.pl / pap / Kresy.pl