„Nie potrzebujemy pośrednictwa UE ” – minister klimatu jedzie do Czech rozmawiać o Turowie

Polska i Czechy nie potrzebują pośrednictwa instytucji UE we wzajemnych relacjach – oświadczyła we wtorek minister klimatu Anna Moskwa. Polityk jedzie w piątek do Pragi, a jednym z tematów rozmów z czeskim ministrem środowiska Rchardem Brabcem ma być kopalnia Turów.

Mam nadzieję, że piątkowe spotkanie z Ministrem Brabcem pozwoli nie tylko wrócić do rozmów, ale doprowadzi do ostatecznego rozwiązania sporu. Polska i Czechy nie potrzebują pośrednictwa instytucji UE we wzajemnych relacjach. — Anna Moskwa (@moskwa_anna) November 2, 2021

W czasie szczytu klimatycznego COP26 w Glasgow premier Czech Andrej Babisz zapowiedział wizytę polskiej minister. Reczniczka resortu środowiska Czech Petra Roubiczkova potwierdziła te informacje – podaje PAP. W ubiegłym tygodniu Brabec złożył gratulacje Annie Moskwie w związku z objęciem nowego stanowiska i zaprosił ją do Pragi.

W czerwcu rozpoczęły się polsko-czeskie negocjacje w sprawie Turowa. Ówczesny polski minister klimatu Michał Kurtyka poinformował 30 września br., że rozmowy zakończyły się fiaskiem.

W ubiegły wtorek Komisja Europejska pilnie zażądała od polskiego rządu dowodu zaprzestania działalności wydobywczej węgla brunatnego w kopalni Turów, zgodnie z nakazem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł 20 września br., że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tys. euro kary dziennie z powodu niewdrożenia środków tymczasowych oraz niezaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

Rzecznik rządu Piotr Müller oświadczył w pierwszej połowie października, że „Kiedy otrzymamy od Komisji Europejskiej wezwanie do zapłaty, będziemy realizowali zapłatę w najdalszym możliwym terminie”.

pap / wydarzenia.interia.pl / Kresy.pl