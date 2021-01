Na ćwiczenia do Norwegii przybyło 1000 US Marines

Z bazy Jejuene w Karolinie Północnej do północnej Norwegii przybył wydzielony komponent amerykańskiej piechoty morskiej. Odbędzie on szkolenie z norweską armią w celu doskonalenia umiejętności walki w warunkach zimowych.

Z komunikatu wydanego w piątek przez dowództwo US Marine Corps na europejskim i afrykańskim teatrze działań wynika, że do Norwegii przybyła rotacyjna jednostka licząca ok. 1000 żołnierzy i marynarzy należących do 3rd Battalion (2nd Marine Regiment, 2nd Marine Division).

Siły te wraz z 200 rozmieszczonymi w Norwegii żołnierzami Piechoty Morskiej USA, wydzielonymi z jednostek II Marine Expeditionary Force, wezmą udział w ćwiczeniach razem z norweskimi siłami zbrojnymi.

Ćwiczenia realizowane będą w obszarze arktycznym. Ponadto amerykańscy żołnierze wezmą udział w norweskich ćwiczeniach „Joint Viking” w północnej Norwegii.

W latach 2017-2020 odbywały się sześciomiesięczne rotacje marines, w wyniku których byli oni obecni w Norwegii przez cały rok.

Jak informowaliśmy, amerykańska piechota morska w październiku skończyła ze stałą rotacją swoich żołnierzy w Norwegii. Zamiast tego amerykańscy marines będą przeprowadzać okresowe szkolenia i ćwiczenia z norweskimi siłami zbrojnymi.

Decyzja została podjęta w porozumieniu z władzami Norwegii w momencie, gdy Biały Dom zdecydował o wycofaniu z Niemiec 12 tys. amerykańskich żołnierzy.

Mjr. Rankine-Galloway przekonywał, że zmiana „poprawi ogólną gotowość bojową sił piechoty morskiej” i pozwoli siłom USA na lepszą współpracę z norweską armią.

Amerykanie posiadali w tamtym czasie w Norwegii 700 żołnierzy przebywających na 6-miesięcznych rotacjach. Szef norweskiej armii, generał dywizji Lars Lervik, zbagatelizował znaczenie wycofania marines z Norwegii, mówiąc, że Stany Zjednoczone i Norwegia będą nadal współpracować, a żołnierze będą brać udział we wspólnych ćwiczeniach.

Kresy.pl / stripes.com