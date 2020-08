Amerykanie wycofują swoich żołnierzy z Norwegii

Amerykańska piechota morska kończy ze stałą rotacją swoich żołnierzy w Norwegii. Zamiast tego amerykańscy marines będą przeprowadzać okresowe szkolenia i ćwiczenia z norweskimi siłami zbrojnymi.

Jak podaje portal Stars and Stripes, o zmianie formuły amerykańskiej obecności wojskowej w Norwegii powiedział w czwartek rzecznik US Marine Corps Forces Europe-Africa, mjr Adrian J.T. Rankine-Galloway.

Decyzja została podjęta w porozumieniu z władzami Norwegii w momencie, gdy Biały Dom zdecydował o wycofaniu z Niemiec 12 tys. amerykańskich żołnierzy.

Mjr. Rankine-Galloway przekonywał, że zmiana „poprawi ogólną gotowość bojową sił piechoty morskiej” i pozwoli siłom USA na lepszą współpracę z norweską armią.

Obecna rotacja marines zakończy się pod koniec października, ale oczekuje się, że w zimie wezmą oni udział w dużej liczbie ćwiczeń wojskowych z siłami zbrojnymi Norwegii – podały norweskie władze.

Amerykanie mają obecnie w Norwegii 700 żołnierzy przebywających na 6-miesięcznych rotacjach. Szef norweskiej armii, generał dywizji Lars Lervik, zbagatelizował znaczenie wycofania marines z Norwegii, mówiąc, że Stany Zjednoczone i Norwegia będą nadal współpracować, a żołnierze będą brać udział we wspólnych ćwiczeniach.

Przypomnijmy, że w ubiegłą środę sekretarz obrony USA, Mark Esper poinformował, że z Niemiec zostanie wycofanych 12 tys. amerykańskich żołnierzy, z czego 5,6 tys. zostanie przeniesionych do innych krajów członkowskich NATO. Pozostali, czyli około 6,4 tys. ludzi, ma wrócić do Ameryki. Esper powiedział, że amerykańscy żołnierze trafią m.in. do Włoch, gdzie zostaną rozmieszczone m.in. myśliwce F-16 oraz dwa bataliony wojska, a także do Belgii. Tam, do Mons, ma zostać przeniesione ze Stuttgartu Dowództwo Europejskie Stanów Zjednoczonych (EUCOM). Ponadto, szef Pentagonu zapowiedział też wzmocnienie obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w regionie Morza Czarnego. Szef Pentagonu powiedział również, że USA planują rotację do Polski „przewodniego elementu” nowo utworzonych dowództw V Korpusu armii USA. Ma to nastąpić po podpisaniu przez Warszawę porozumienia o współpracy obronnej i umowie o „podziale obciążenia” – co faktycznie nastąpiło w piątek.

