MSZ Rosji usiłowało usprawiedliwiać pakt Ribbentrop-Mołotow. Polski resort spraw zagranicznych odpowiedział

W niedzielę, w rocznice podpisania Paktu Ribbentrop-Mołotow rosyjskie MSZ wydało komunikat, w którym oznajmiło, że sojusz z Niemcami był jedynie efektem odrzucenia przez Zachód zabiegów Kremla, dążących do budowy antyhitlerowskiej koalicji. Polskie MSZ przypomniało w odpowiedzi o zbrodniczym wymiarze układu ZSRR i III Rzeszy.

Fakty! Sowiecko-niemiecki pakt o nieagresji był jedynie ostatnim z długiej listy paktów zawartych między Hitlerem i zachodnimi mocarstwami w przededniu II wojny światowej. Został podpisany tylko dlatego, że Zachód wielokrotnie odtrącał sowieckie próby zbudowania antyhitlerowskiej koalicji – napisał w niedzielę rosyjski resort spraw zagranicznych na Twitterze. Polskie MSZ zareagowało.

❗ #Facts! The Soviet-German Non-Aggression Agreement was merely the last in a long list of pacts signed between Hitler & Western Powers on the verge of #WWII.

☝️ It was only signed after the West repeatedly snubbed Soviet attempts to form anti-Hitler coalition. pic.twitter.com/NbFqdDxNIi

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) August 23, 2020