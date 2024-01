Możliwa sprzedaż F-35 do Grecji zatwierdzona

Departament Stanu USA zgodził się na możliwą sprzedaż myśliwców F-35A i związanego z nimi sprzętu Grecji za około 8,6 miliarda dolarów.

Rząd grecki zwrócił się do Stanów Zjednoczonych o zakup do 40 samolotów F-35 Joint Strike Fighter do konwencjonalnego startu i lądowania oraz 42 silników odrzutowych Pratt & Whitney F135-PW-100.

Potencjalne zamówienie obejmuje również części zamienne, komunikację do samolotów, narzędzia specjalne i sprzęt konserwacyjny.

Ponadto wsparcie techniczne zapewni strona amerykańska.

“Proponowana sprzedaż F-35A będzie wspierać cele polityki zagranicznej USA i bezpieczeństwa narodowego poprzez poprawę bezpieczeństwa NATO, które jest siłą zapewniającą stabilność polityczną i postęp gospodarczy w Europie” – czytamy.

F-35A zastąpi w przyszłości przestarzałe samoloty F-4 i Mirage 2000 w greckich siłach powietrznych.

W piątek Departament Stanu USA poinformował Kongres, że zatwierdził sprzedaż do Turcji myśliwców F-16, a także samolotów F-35 dla Grecji. Wartość obu transakcji to odpowiednio 23 mld dol. i 8,6 mld dol.

Wcześniej Turcja w końcu zgodziła się na przyjęcie Szwecji do NATO, a kilku wysoko postawionych kongresmenów wycofało swoje obiekcje. Wśród nich byli m.in. przewodniczący i członkowie senackiej komisji spraw zagranicznych, demokrata Ben Cardin i republikanin Jim Risch.

Tym samym, Turcja otrzyma od USA 40 nowych myśliwców F-16, a także pakiety modernizacyjne dla 79 samolotów tego typu, służących w tureckich siłach powietrznych. Z kolei Grecji będzie mogła kupić 40 samolotów wielozadaniowych 5. generacji F-35.

W piątek senator Cardin oświadczył, że wciąż niepokoją go kwestie dotyczące przestrzegania praw człowieka w Turcji. Zgodził się jednak na sprzedaż myśliwców, w oparciu o zobowiązanie strony tureckiej do poprawy sytuacji.

We wtorek turecki parlament w głosowaniu ratyfikował dokument dotyczący akcesji Szwecji do NATO, większością głosów w stosunku 287 „za” do 55 „przeciw”. To znaczący krok na drodze tego skandynawskiego kraju do członkostwa w Sojuszu.

Przypomnijmy, że w czwartek agencja Reuters podała, iż prezydent USA Joe Biden wysłał listo do przewodniczących najważniejszych komisji Kongresu. Poinformował w nim, że zamierza rozpocząć formalny proces zatwierdzenia sprzedaży Turcji myśliwców F-16, jak tylko kraj ten zakończy procedurę zatwierdzania przyjęcia Szwecji do NATO. Wezwał kongresmenów do „bezzwłocznego” wydania zgody na sprzedaż Turcji myśliwców F-16.

Kresy.pl