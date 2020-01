Młodzież Wszechpolska zapowiada pozwy wobec redaktorów strony Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych

Przedwczoraj na Facebooku pojawił się błąd, który umożliwił użytkownikom sprawdzenie kto administruje poszczególne strony. Na jaw wyszły m.in. dane osób prowadzących fanpage Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych (OMZRiK). Jego prezes, Konrad Dulkowski, przed sądem zaręczał, że OMZRiK nie ma żadnych związków z profilem na Facebooku o podobnej nazwie. Niedawna usterka portalu ujawniła, że kłamał, a jednym z redaktorów jest on sam.

Na stronie Ośrodka wielokrotnie umieszczane były kontrowersyjne treści. Żaden przedstawiciel OMZRiK nie stanął w związku z nimi przed wymiarem sprawiedliwości. Dulkowski w liście zapewniał sąd okręgowy:

Zgodzić należy się, że Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych to instytucja, która istnieje i aktywnie działa, czemu nie zaprzecza reprezentujący jej zarząd Konrad Dulkowski, natomiast absolutnie nie prowadzi on – w żadnym charakterze: ani jako prezes Fundacji, ani jako osoba prywatna – strony pn. „Fundacja Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych” również nie ma realnego wpływu na to, co się tam publikuje i w jaki sposób. Żaden z pracowników Fundacji nie administruje przedmiotową stroną. Fundacja nie ma więc legitymacji biernej do występowania w tym procesie.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Młodzież Wszechpolska przypomniała na swojej stronie ww. słowa i zestawiła je z postem godzącym w dobre imię organizacji, opublikowanym właśnie przez Dulkowskiego 13 listopada 2017 roku.

Wszechpolacy ustami swojego prezesa, Ziemowita Przebitkowskiego, zapowiedzieli, że zrobią wszystko co w ich mocy, żeby redaktorzy OMZRiK „tym razem nie wyłgali się ze swoich kłamstw”. Wszystkich pokrzywdzonych przez ośrodek zachęcają do kontaktu z wydziałem prawnym organizacji – [email protected]

Dziękuję Pan Fejsbuk!

Jako @MWszechpolska zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby redaktorzy „Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych” tym razem nie wyłgali się ze swoich kłamstw 🙂 — Ziemowit Przebitkowski (@przebitkowski) January 10, 2020

To nie pierwsza sytuacja w której przedstawiciele OMZRiK stają na bakier z prawem. W styczniu zeszłego roku donosiliśmy, że Rafał Gaweł, szef Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych został prawomocnie skazany na 2 lata więzienia m.in. za oszustwa gospodarcze. Nie rozpoczął on jednak odbywania kary, bo, jak informowaliśmy w czerwcu, zbiegł do Norwegii, gdzie otrzymał obywatelstwo tego kraju.

OMZRiK regularnie składa doniesienia do prokuratury m.in. na akcje patriotyczne, w tym mające na celu upamiętnianie Żołnierzy Wyklętych i żołnierzy narodowego podziemia antykomunistycznego. W środowiskach lewicowo-liberalnych Rafał Gaweł uznawany był za autorytet zwalczający propagowanie, w subiektywnej ocenie, faszyzmu i nietolerancji. Niektóre media powoływały się na jego opinie, uznając go za eksperta.