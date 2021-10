Migranci szykują się do przekroczenia granicy. WOT prezentuje nagranie z drona FlyEye [+VIDEO]

Na oficjalnym profilu Wojsk Obrony Terytorialnej zamieszczono nagranie, które według opisu przedstawia wykonane z drona nagranie grupy kilkudziesięciu migrantów, przygotowujących się nocą do przekroczenia granicy z Białorusi do Polski.

Wojska Obrony Terytorialnej opublikowały nagranie w piątek na swoim oficjalnym profilu na Twitterze. Jak podano, wykonano je nocą z drona rozpoznawczo-zwiadowczego FlyEye. Bezzałogowce te stanowią część wyposażenia WOT.

„Dzięki bezzałogowcom FlyEye mamy doskonały wgląd w teren i zobrazowanie sytuacji. To grupa 40 imigrantów przygotowująca się do przekroczenia granicy. Wspólnie ze Strażą Graniczną zapewniamy bezpieczeństwo na granicy!” – czytamy w opisie nagrania.

Załączony film, wykonany w trybie nocnym, pokazuje grupę kilkudziesięciu osób przemieszczających się wzdłuż granicy Polski po stronie białoruskiej. Co ciekawe, widać też jedną osobę, stojącą jakieś kilkanaście metrów dalej. Nagranie kończy się w momencie, gdy ktoś z grupy podchodzi do tej osoby. Możliwe, że świadczy to o kierowaniu tą grupą przez funkcjonariuszy służb białoruskich, jednak oficjalnie nie zostało to sprecyzowane.

Dzięki bezzałogowcom #FlyEye mamy doskonały wgląd w teren i zobrazowanie sytuacji.

To grupa 40 imigrantów przygotowująca się do przekroczenia granicy. Wspólnie ze @Straz_Graniczna zapewniamy bezpieczeństwo na granicy!#Terytorialsi #SilneWsparcie #ZawszegOTowi #Zawszeblisko pic.twitter.com/w6ZrpxrPao — Terytorialsi – Zawsze gotowi, zawsze blisko! (@terytorialsi) October 8, 2021

Jak informowaliśmy, w czwartek na granicy Polski i Białorusi funkcjonariusze Straży Granicznej odnotowali 523 próby nielegalnego przekroczenia granicy. Zatrzymali 35 nielegalnych imigrantów, wszyscy to obywatele Iraku. Tego samego dnia podlaski oddział Straży Granicznej zatrzymał pięciu cudzoziemców za pomaganie w organizowaniu nielegalnego przekraczanie granicy: trzech obywateli Gruzji (jeden z polską kartą pobytu), obywatela Białorusi z polską kartą pobytu i obywatela Ukrainy.

Z przeprowadzonego badania IBRiS wynika, że w zdecydowanej większości Polacy są przeciwni bezwzględnemu przyjmowaniu wszystkich migrantów nielegalnie przekraczających granicę i ubiegających się o azyl. Sprzeciw wobec takich działań wyraziło aż 76,9 proc. respondentów, przy 12,9 proc. popierających. Również większość Polaków – 62,1 proc. – za kryzys na polsko-białoruskiej granicy wini stronę Białoruską. Wśród ankietowanych jedynie 8,5 proc. osób uważa, że odpowiedzialność za przygraniczny kryzys spoczywa na Polsce. Winę po obu stronach sporu dostrzega niemal co piąty ankietowany (19,1 proc.).

Ppor. Anna Michalska, rzeczniczka Straży Granicznej powiedziała, że kontynuowana jest rotacja migrantów w obozowisku przy granicy Białorusi z Polską. Według SG, cudzoziemcy „mają dobre relacje ze służbami białoruskimi”, które im pomagają, a do obozowiska mają dostęp białoruskie media i organizacje pomocowe. Białoruscy żołnierze rozłożyli za obozowiskiem siatki maskujące.

