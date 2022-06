Media: USA przekazały Ukrainie uzbrojenie o wartości 4 mld dolarów

Od początku rosyjskiej inwazji USA przekazały Ukrainie broń o wartości 4 mld dolarów. Dostawy obejmują m.in. rakiety, haubice, drony wojskowe, wyrzutnie rakiet HIMARS oraz zapasy amunicji. „Ukraińskie siły zbrojne są wdzięczne za wsparcie i pomoc ze strony Stanów Zjednoczonych” – napisał we wtorek Sztab Generalny Ukrainy.

Według Kongresu USA przekazały Ukrainie broń wartą 4 miliardy dolarów – podkreśla serwis NEXTA. Wspomniane dostawy obejmują m.in.: ponad 6,5 tys. przenośnych systemów przeciwpancernych Javelin, 20 tys. lekkiej broni przeciwpancernej AT4, ponad 1,4 tys. przenośnych systemów obrony przeciwlotniczej Stinger, 108 haubic M777 i 220 tys. sztuk amunicji do nich, cztery wyrzutnie rakiet HIMARS, 121 taktycznych dronów szturmowych Phoenix Ghost oraz 700 dronów kamikaze Switchblade.

#AFU are grateful for #US support and assistance Міністерство оборони США офіційно повідомляє, що «1 червня Сполучені Штати взяли на себе зобов’язання надати Україні ракетні системи високої мобільності (ХАЙМАРС) та боєприпаси.» https://t.co/lsSZO2In5h pic.twitter.com/a6AWtBbmAv

The U.S. has supplied Ukraine with $4 billion worth of weapons, according to Congress

This is what Kyiv received:

🔹6.500 Javelin

🔹20.000 AT-4

🔹< 1.400 Stinger

🔹108 M777 howitzers & 220.000 shells for them

🔹4 HIMARS

🔹121 Phoenix Ghost drone

🔹700 AeroVironment Switchblade pic.twitter.com/QbGerPNisT

— NEXTA (@nexta_tv) June 7, 2022