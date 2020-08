Media: Dwa amerykańskie drony MQ-9 Reaper spadły na terytorium Idlib w Syrii

Dwa (prawdopodobnie) amerykańskie drony MQ-9 Reaper zderzyły się we wtorek w Syrii nad prowincją Idlib lub zostały zestrzelone przez bojowników przy pomocy naziemnych systemów – poinformował we wtorek portal The Drive.

Jak poinformował we wtorek portal The Drive, dwa drony, prawdopodobnie amerykańskie MQ-9 Reaper zderzyły się lub zostały zestrzelone nad Idlib w Syrii. Do incydentu doszło po tym, jak w ciągu ostatnich kilku dni na niebie nad zachodnią prowincją Idlib dostrzeżono kilka dronów tego typu, a także po ostatnim uderzeniu w tym regionie z udziałem pocisku AGM-114R9X.

This look’s like a pretty large UAV. 369/https://t.co/wrhKxHI2gA — Rob Lee (@RALee85) August 18, 2020

Military Times jako pierwszy poinformował o widocznej kolizji powietrznej 18 sierpnia 2020 roku. „Czy później do nich strzelano – i czy to spowodowało katastrofę – jest niejasne” – dodał później portal.

Wcześniej tego dnia pojawiły się doniesienia, że ​​bojówki w Idlib, sprzeciwiające się syryjskiemu dyktatorowi prezydentowi Al Assadowi, zestrzeliły dwa drony, prawdopodobnie należące do Rosji. Jednak kolejne zdjęcia i filmy, które pojawiły się w mediach społecznościowych, sugerowały, że przynajmniej jeden z tych zestrzelonych bezzałogowych statków powietrznych mógł być MQ-9.

A Reaper was photographed over Idlib yesterday. I wonder what the second UAV was. 376/https://t.co/xcFx21klIG — Rob Lee (@RALee85) August 18, 2020

Różne frakcje w Idlib, w tym te, które aktywnie wspiera Turcja, mają dostęp do ręcznych rakiet ziemia-powietrze, znanych również jako przenośne systemy obrony powietrznej i używały ich do zestrzeliwania załogowych samolotów i helikopterów w przeszłości. Nie jest jasne, dlaczego grupy przeciwne Assadowi miałyby celować w drony, które mogły należeć do Stanów Zjednoczonych, ale gdyby tak było, mogli po prostu nie mieć możliwości określenia, kto jest operatorem i myśleli, że były one maszynami Rosjan lub innych frakcji wspierających Assada.

