Media: Azerbejdżan przekazał Ukrainie broń precyzyjną

Doniesienia medialne wskazują, że Azerbejdżan przekazał Ukrainie 32 lotnicze bomby kierowane QFAB-250 LG. To najnowszy efekt współpracy przemysłu zbrojeniowego Turcji i Azerbejdżanu.

Portal avia.pro napisał w ubiegłym tygodniu, że władze Azerbejdżanu przekazały Ukrainie 32 lotnicze bomby kierowane QFAB-250 LG. Opisywane uzbrojenie jest najnowszym efektem współpracy przemysłu zbrojeniowego Turcji i Azerbejdżanu. Władze Azerbejdżanu nie potwierdziły tych doniesień.

Lotnicze bomby kierowane QFAB-250 LG mogą być podwieszane pod samoloty szturmowe Su-25, które znajdują się na wyposażeniu ukraińskich sił zbrojnych.

Azerbaijan will provide Ukraine with QFAB-250 LG guided air bombs for the Su-25. These bombs have been developed by Turkey 🇹🇷 and Azerbaijan 🇦🇿. https://t.co/N5hIuyeq9w

— Arslon Xudosi 🇺🇦 (@Arslon_Xudosi) August 2, 2022