Masowa imigracja z Białorusi. Od 2021 wzrost o 90 proc. liczby Białorusinów z ważnymi dokumentami pobytowymi

Do Polski przybywa coraz więcej migrantów z Białorusi. Statystyki wystrzeliły w ciągu ostatnich dwóch lat – zwraca uwagę Interia. „W branży IT exodus jest już masowy” – podkreśla w rozmowie z portalem analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Kłysiński. Odnotowano także pięciokrotny wzrost liczby wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej. Od początku 2021 r. liczba obywateli Białorusi posiadających ważne dokumenty pobytowe wzrosła o ok. 90 proc.

Coraz więcej Białorusinów przyjeżdża do Polski. W ciągu ostatnich dwóch lat statystyki Urzędu ds. Cudzoziemców wystrzeliły w górę. „Zdecydowany wzrost skali migracji Białorusinów do Polski zauważalny jest od sierpnia 2020 roku” – podkreśla Jakub Dudziak, rzecznik prasowy Urzędu ds. Cudzoziemców, cytowany w czwartek przez portal Interia. Wielu Białorusinów opuściło kraj po protestach, które były reakcją na sfałszowane wybory na Białorusi. Wówczas białoruski reżim brutalnie tłumił protesty.

„Ułatwienia w wydawaniu wiz i dostępie do rynku pracy sprawiły, że Polska stała się bardzo atrakcyjnym kierunkiem dla białoruskich migrantów. Przedsiębiorcy i specjaliści z branży IT mogą korzystać z programu Poland Bussines Harbour – kompleksowego pakietu ułatwiającego relokację na terytorium Polski. Posiadacze tzw. wiz humanitarnych mogą natomiast podejmować pracę bez konieczności posiadania dodatkowych zezwoleń. W efekcie od początku 2021 r. liczba obywateli Białorusi posiadających ważne dokumenty pobytowe wzrosła o ok. 90 proc.” – podkreśla Dudziak.

„W branży IT ten exodus jest już masowy. Szacuje się, że od sierpnia 2020 roku kilkadziesiąt tysięcy informatyków opuściło Białoruś, docelowo może to być nawet 60 proc. branży, co daje przynajmniej 60 tys. specjalistów” – zwraca uwagę Kamil Kłysiński z Ośrodka Studiów Wschodnich.

Prof. Grażyna Firlit-Fesnak z katedry Polityki Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego wskazuje, że Białorusini są aktualnie drugą najliczniejszą grupą cudzoziemców posiadających zezwolenie na pracę w Polsce.

Dane Urzędu ds. Cudzoziemców wskazują, że na 54 tys. obywateli Białorusi posiadających ważne karty pobytu ok. 55 proc. to osoby w przedziale wiekowym 20-39 lat. 17 proc. stanowią dzieci i młodzież poniżej 20. roku życia, a osoby powyżej 40 lat – ok. 28 proc.

Coraz więcej Białorusinów ucieka też z Białorusi z powodów politycznych. „W 2020 roku wnioski o udzielenie takiej ochrony złożyło 407 obywateli Białorusi. W 2021 r. wniosków było już 2257. To ponad pięciokrotny wzrost. Można przypuszczać, że na koniec tego roku liczby będą jeszcze wyższe, bo tylko podczas pierwszych czterech miesięcy wpłynęło 1121 takich wniosków” – mówi prof. Firlit-Fesnak. „Procentowo w 2020 r. w ogólnej liczbie cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową udział Białorusinów stanowił 17 proc., o tyle w 2021 roku o ponad 42 proc., a tylko w ciągu tych czterech miesięcy 2022 r. – 46 proc.” – dodaje.

Przypomnijmy, że w 2021 r. padł rekord liczby wystawionych obcokrajowcom zezwoleń na pracę w Polsce i oświadczeń dotyczących zatrudnienia pracowników ze Wschodu. W ubiegłym roku wystawiono cudzoziemcom prawie 3 mln takich dokumentów. To ponad 30 proc. więcej niż rok wcześniej.

wydarzenia.interia.pl / Kresy.pl