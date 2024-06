Macron proponuje Ukrainie setki milionów euro

Służby na granicy powinny używać broni proporcjonalnie do sytuacji. Jeżeli jest zagrożone zdrowie czy życie, to rozkazy powinny być takie, żeby mogli używać broni, która strzela - oświadczył wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

W poniedziałek wicemarszałek Sejmu z ramienia Konfederacji Krzysztof Bosak był pytany w Polsat News o to, czy służby na granicy powinni mieć większą dowolność w użyciu broni. "Nie, nie powinni mieć większej dowolności. To są formacje mundurowe, natomiast powinni mieć rozkazy, aby używać broni proporcjonalnie do sytuacji. Jeżeli jest zagrożone zdrowie czy życie, to rozkazy powinny być takie, żeby mogli używać broni, która strzela" - odpowiedział.

Polityk wyraził opinię, że żołnierze przy granicy powinni być wyposażeni w pojazdy opancerzone i "być może pozostawać w większym dystansie od tego płotu". "Jeżeli można kogoś dźgnąć nożem przytwierdzonym do kija, to znaczy, że po prostu stoi bardzo blisko. Broń palna jest po to, żeby zwiększyć dystans" - kontynuował.