Izrael zamówił 25 myśliwców F-35I [+FOTO]

Jak poinformowała we wtorek oficjalna strona izraelskiego ministerstwa obrony, rząd Izraela zamówił 25 myśliwców F-35I w celu utworzenia trzeciej eskadry bojowej Sił Powietrznych i Kosmicznych tego kraju.

We wtorek 4 czerwca 2024 roku podpisano umowę z przedstawicielami rządu Stanów Zjednoczonych, która umożliwi Izraelowi otrzymanie 25 dodatkowych nowoczesnych myśliwców F-35I. Wartość transakcji wynosi 3 miliardy dolarów, a dostawy rozpoczną się w 2028 roku.

Dzięki podpisaniu tej umowy Siły Powietrzne i Kosmiczne kraju będą mogły wyposażyć trzecią eskadrę bojową.

Ponadto łączna flota samolotów F-35I zostanie powiększona do 75 sztuk. Warto zaznaczyć, że do tej pory kraj otrzymał w ramach kontraktu na 2019 rok 39 z 50 myśliwców F-35I.

Zakup ten jest finansowany z pomocy wojskowej USA dla Izraela, co podkreśla finansową i strategiczną więź między obydwoma krajami.

The Israeli Ministry of Defense has signed an agreement with the U.S. government for the third squadron of the “Adir” (F-35) aircraft, which will be integrated into the Israel Defense Forces (IDF). pic.twitter.com/zKixtrgFwR

— Ministry of Defense (@Israel_MOD) June 4, 2024