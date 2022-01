Litewskie oddziały patrolujące granicę z Białorusią otrzymały nowe pojazdy terenowe

Według informacji opublikowanych przez litewskie Ministerstwo Obrony 6 stycznia wojskowi Ochotniczych Sił Obrony Narodowej Litwy patrolujący obszar granicy litewsko-białoruskiej otrzymali terenowe pojazdy Quad Outlander MAX XT-P 1000 T wyprodukowane przez kanadyjską firmę BRP.

Jak poinformowało w czwartek litewskie Ministerstwo Obrony wojskowi Ochotniczych Sił Obrony Narodowej Litwy patrolujący obszar granicy litewsko-białoruskiej otrzymali terenowe pojazdy Quad Outlander MAX XT-P 1000 T wyprodukowane przez kanadyjską firmę BRP.

BRP posiada zakłady produkcyjne w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Finlandii i Austrii. Produkty BRP obejmują pojazdy terenowe Can-Am i pojazdy Side-by-Side, które są dystrybuowane w ponad 100 krajach przez ponad 4200 dealerów i dystrybutorów.

Litewska Agencja Materiałów Obronnych przy Ministerstwie Obrony Narodowej Litwy podpisała w lipcu 2021 roku umowę na zakup z litewską firmą UAB RMM Canadian.

Partia 10 pojazdów terenowych Outlander MAX XT-P 1000 T Quad została już dostarczona do Sił Zbrojnych Litwy, a pozostała część dotrze w najbliższym czasie. Całkowita wartość projektu to około 350 tysięcy euro.

Zobacz też: Pięć lat WOT-u. W 2022 roku powstaną kolejne brygady i jednostka specjalna

Warto przypomnieć, że tym tygodniu atasze wojskowy Królestwa Danii w państwach bałtyckich poinformował o dalszym rozwoju współpracy wojskowej między Danią a Litwą i Estonią.

Jak podano, w tym roku Dania przekaże część sił z 1. Brygady i z Pułku Gardehus (pułk huzarów gwardii) do tzw. Inicjatywy Gotowości NATO (ang. NATO Readiness Initiative). Ma ona działać w tzw. formacie 4×30. Oznacza to: 30 batalionów, 30 dużych okrętów i 30 eskadr samolotów wielozadaniowych oraz, że NATO ma być gotowe do podjęcia działań w ciągu 30 dni lub szybciej. Będzie to jeden batalion bojowy, a także mniejsze jednostki wsparcia. Łącznie siły te będą liczyć około 1000 żołnierzy.

Duński ataszat poinformował też, że w skład grupy bojowej tymczasowo wejdą oddziały litewskie i estońskie. Wojska lądowe Litwy i Estonii wystawią po jednej kompanii piechoty. Będą one realizowały wspólnie z Duńczykami cykl szkoleń na poziomie plutonu, kompanii, batalionu i brygady. Dzięki temu, poziomu wyszkolenia współpracujących pododdziałów ma zostać zwiększony. Ponadto, ćwiczenia te pozwolą na dopracowanie procedur związanych ze współdziałaniem w razie wybuchu konfliktu.

Kresy.pl