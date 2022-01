Lemur – nowy polski bezzałogowiec kończy testy

Opracowany przez warszawskie firmy bezzałogowiec Lemur mógłby, zdaniem jego twórców, wejść do produkcji seryjnej w ciągu kilku miesięcy.

Pod koniec grudnia 2021 roku pomyślnie przeprowadzono jeden z ostatnich testów poligonowych bezzałogowca Lemur, opracowanego przez warszawskie firmy Flyfocus i Kestrel Aeronautics. Jak podaje serwis ZbiAM.pl, zdaniem szefów tych firm, osiągnięcie gotowości do uruchomienia produkcji seryjnej Lemura nastąpi jeszcze w pierwszym kwartale 2022 r.

Jak podano, Lemur jest dronem pionowego startu i lądowania, który na przechodzi do lotu samolotowego na wysokości kilkudziesięciu metrów. Potrzebuje kwadrat przestrzeni o boku około 10 m. Przygotowanie do startu to 10 minut. Producenci podkreślają, że awionika i oprogramowanie bezzałogowca spełnia normy lotnicze DO254, DO160, DO178 i normy STANAG, m.in. w zakresie interoperacyjności bezzałogowych statków powietrznych w siłach zbrojnych państw NATO. Jako wyposażenie dodatkowe oferowana są m.in.: instalacja antyoblodzeniowa, transponder ADS-B, transponder IFF czy radio MANET wyposażone w opatentowaną technologię unikania zakłóceń. Lemur może operować zarówno nad lądem, jak i nad akwenami morskimi.

Dron Lemur, zaprezentowany podczas ubiegłorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, został zaprojektowany jako aparat do realizacji zadań obserwacyjnych i rozpoznawczych, w tym do rozpoznania radioelektronicznego. Dzięki możliwości montażu wielu elementów wyposażenia dodatkowego, może być jednak szerzej wykorzystywany operacyjnie. Ponadto, dzięki możliwości zainstalowania laserowego podświetlania celu, może np. wskazywać cele dla artylerii. Autem mają być też autorskie rozwiązania w zakresie zwiększonej odporności na środki WRE przeciwnika.

Producenci oferują go nie tylko Siłom Zbrojnym RP, ale również Straży Granicznej czy służbom specjalnym.

Firma Flyfocus odpowiada w tym projekcie za awionikę i oprogramowanie, natomiast Kestrel Aeronautics za przygotowanie projektu i produkcja struktur płatowca. Ta pierwsza brała czynny udział w rozwoju programu bezzałogowca rozpoznawczego klasy mini „Wizjer”, który pod koniec 2021 roku został zakontraktowany przez Inspektorat Uzbrojenia. Chodzi o 25 zestawów, czyli łącznie 100 dronów. Wartość umowy to 174 mln zł brutto.

Według podanych informacji, grudniowe testy miały na celu przeprowadzenie weryfikacji prawidłowego funkcjonowania bezzałogowca w niesprzyjających warunkach atmosferycznych i silnego oblodzenia. Miały przebieg niejawny. W najbliższej przyszłości mają zostać przeprowadzone pokazy dla grona potencjalnych odbiorców.

Dron Lemur ma 2,1 m długości, przy rozpiętości skrzydeł 4,5 m. Maksymalna masa startowa wynosi 30 kg, przy masa samego płatowca 15 kg. Pojazd zaprojektowano w wersji elektrycznej i spalinowej. W tej pierwszej maksymalna długotrwałość lotu wynosi do 3 godz., a w drugiej – do 10 godz. Maksymalna prędkość drona to 126 km/godz., a minimalna – 47 km/godz; optymalna – 75 km/godz. Standardowym wyposażeniem jest głowica obserwacyjna z kamerą dzienną RGB o maksymalnym powiększeniu x67 oraz kamera termowizyjna. Bezzałogowiec jest też przystosowany do przenoszenia fotogrametrycznych kamer wysokiej rozdzielczości, laserowego podświetlacza celu, radaru SAR czy zasobnika rozpoznania radioelektronicznego oraz sensorów akustycznych.

W udostępnionych danych nt. Lemura nie ma informacji dotyczących pułapu lotu oraz zasięgu. Portal Kresy.pl zwrócił się z pytaniami w tych kwestiach do Kestrel Aeronautics, a także do Flyfocus.

Porównanie BSP Lemur, FlyEye i NeoX-2

Powyższe dane pozwalają na porównanie parametrów drona Lemur z innymi aparatami tej klasy, oferowanych lub używanych przez polskich żołnierzy i polskie służby.

W przypadku dronów FlyEye od WB Electronics można powiedzieć, że są one trochę mniejsze i lżejsze od Lemura, a w wersji „cichej”, z silnikiem spalinowym, mają porównywalny, a być może dłuższy czas lotu.

Rozpiętość skrzydeł FlyEye to 3,6 m, długość 1,8 m, a masa startowa – 12 kg. Prędkość maksymalna to 120 km/godz (oficjalnie przedział 60-120 km/godz.). Pułap lotu wynosi 3500 metrów (część źródeł podaje 5 km jako maksymalny), a czas lotu ponad 2,5 godziny. Zasięg łącza radiowego LOS (antena standardowa) to 50 km, przy czym stosując mobilną stację naziemną zasięg miałby wynosić 300 km. Gotowość startową osiąga w czasie poniżej 10 minut.

W przypadku NeoX-2, wybranego przez MON w ramach programu Wizjer, masa startowa samej platformy powietrznej wynosi 13 kg. Prędkość lotu wynosi od 65 km/godz do 140 km/godz, wysokość operacyjna od 100 do 1000 metrów, a maksymalny pułap lotu – 4000 m. Zasięg operacyjny kształtuje się na maksymalnym poziomie 35 km, a czas lotu powyżej 3 godzin. Czas przygotowania systemu do lotu wynosi do 15 minut.

