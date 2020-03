Łączna liczba zakażonych koronawirusem w Polsce przekroczyła 300

Po tym, jak Ministerstwo Zdrowia podało informację o 18 nowych, potwierdzonych przypadkach zakażenia SARS-CoV-2, łączna liczba zarażonych w Polsce od początku epidemii przekroczyła 300.

W czwartek rano resort zdrowia poinformował o 18 nowych, potwierdzonych laboratoryjnie przypadkach zakażenia koronawirusem. Po 6 z nich dotyczy woj. śląskiego i łódzkiego. 3 nowe przypadki to woj. lubelskie. Po jednym nowym przypadku stwierdzono w woj. opolskim, wielkopolskim i świętokrzyskim. Łączna liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 305, z czego 5 osób zmarło.

Według stanu na godz. 9:00 Najwięcej zakażeń potwierdzono w woj. mazowieckim (66), łódzkim (48), dolnośląskim (40) i śląskim (36), a także lubelskim (25). Najmniej, wyraźnie poniżej 10, odnotowano w woj. podlaskim (2), lubuskim (3), świętokrzyskim (5) i małopolskim (6).

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Wczoraj ze szpitala wyszedł pierwszy polski pacjent zarażony koronawirusem. Od 2 marca był leczony w szpitalu w Zielonej Górze.

W rozmowie na antenie Radiowej Trójki w czwartek rano, minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że obecnie, jeżeli lekarz ma jakiekolwiek podejrzenie zakażenia koronawirusem, od razu wykonywany jest test na obecność. – Pamiętajmy, że test ma sens, kiedy mija siódmy dzień od kontaktu z zakażonym – dodał.

– Przepustowość laboratoriów w tej chwili to jest 3 tys. na dobę, co najmniej. (…) Wykonywanych jest średnio 1200, 1500 – powiedział minister.

Jak pisaliśmy, premier Mateusz Morawiecki zaprezentował w środę rządowy pakiet antykryzysowy wart 212 mld zł. Ma pomóc polskiej gospodarce, które zostanie „bardzo mocno uderzona” z powodu pandemii koronawirusa. Przedstawiciele KPRM potwierdzili też, że planowane jest czasowe wznowienie handlu wielkopowierzchniowego w niedziele.

Jak informowaliśmy wcześniej, wczoraj podczas konferencji prasowej prezydent Andrzej Duda przyznał, że jest „bardzo trudna sytuacja” ze środkami ochrony osobistej, a władze Polski poszukują ich obecnie „wszędzie na świecie, gdzie się tylko da”. Zapowiedział też, że w tej sytuacji skontaktuje się z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem, żeby poprosić go o więcej sprzętu ochronnego:

– Zobowiązałem się, że skontaktuję się już w najbliższym czasie z prezydentem Chin, z panem przewodniczącym Xi Jinpingiem, którego znam osobiście i którego po prostu poproszę o to, aby Chiny, które są największym na świecie producentem tego rodzaju środków ochrony bezpośredniej, personalnej, żeby udostępnili nam więcej tego typu wyposażenia, bo jestem przekonany, że jest to możliwe. Zwrócę się o to do pana prezydenta osobiście. Mam nadzieję, że ta prośba zostanie wysłuchana. Oczywiście, my ten sprzęt zakupimy, bo są na to środki. Nie będziemy tutaj szczędzić.

