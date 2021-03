Posłowie Konfederacji chcą aby Sejm wystąpił w obronie polskich działaczy na Białorusi [+VIDEO]

Poseł Konfederacji i prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki złożył w Sejmie projekt uchwały wyrażający solidarność z polskimi działaczami społecznymi represjonowanymi na Białorusi.

Poseł Winnicki złożył w poniedziałek do marszałka Sejmu projekt uchwały odnoszącej się do aresztowania na Białorusi szefowej Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego Anny Paniszewy i współzałożyciela tej organizacji Aleksandra Nawodniczego. „Na Białorusi rozpoczęły się kolejne prześladowania polskiej mniejszości narodowej. W tej chwili uderzenie idzie w Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego.” – uzasadnił Winnicki. Poseł zwrócił się z mównicy „z prośbą do wszystkich sił politycznych”, aby jeszcze na bieżącym posiedzeniu Sejmu została przyjęta uchwała w tej sprawie, „jednoznacznie stająca w obronie naszych rodaków na Białorusi”.

Treść projektu uchwały przygotowanej przez posłów Ruchu Narodowego Winnicki opublikował jeszcze w poniedziałek wieczorem na swojej stronie na Facebooku. Prezes Ruchu Narodowego chce aby Sejm wyraził „stanowczy sprzeciw wobec represji jakie dotknęły w ostatnich dniach Polaków zamieszkujących Republikę Białoruś. Żądamy zaprzestania szykan wobec Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego”.

Posłowie Konfederacji chcą aby Sejm zwrócił się do władz Białorusi o uwolnienie „prezes organizacji, Anny Paniszewy, osoby zasłużonej dla pielęgnowania polskiej historii, krzewienia kultury i języka oraz pozostałych, zatrzymanych osób.” W projekcie uchwały zawarto również żądanie „zaprzestania brutalnych przesłuchań, najść i innych form represji”.

W projekcie uchwały wyrażony jest również apel „do mediów państwowych Białorusi o natychmiastowe przerwanie kampanii szkalowania II Rzeczpospolitej, Armii Krajowej, Żołnierzy Wyklętych i podżegania do nienawiści wobec Polski i polskości. Działania takie oddalają perspektywę budowy dobrosąsiedzkich relacji”.

Posłowie Konfederacji chcą aby Sejm wyraził solidarność i podziękował działaczom Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego „za dotychczasową pracę na rzecz pielęgnowania polskiej tożsamości narodowej, utrzymania polskiego języka i kultury na Polesiu co stało się powodem obecnych represji”.

Projekt uchwały jest zakończony apelem wzywającym „władze Republiki Białoruś do poszanowania praw kulturowych, oświatowych i językowych Polaków mieszkających w tym kraju. Kontynuowanie obecnej polityki przez władze w Mińsku oznaczać będzie dążenie do konfrontacji i pogłębiania izolacji Białorusi na arenie międzynarodowej”.

Winnicki szerzej argumentował na konferencji prasowej zorganizowanej w Sejmie.

Jak poinformowaliśmy 9 marca, białoruskie władze zdecydowały o wyrzuceniu z Białorusi z konsulatu generalnego RP w Brześciu polskiego konsula, Jerzego Timofiejuka, który 28 lutego br. wziął udział w lokalnych obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, co białoruskie władze propagandowo przedstawiły jako czczenie „bandytów” odpowiedzialnych za „ludobójstwo Białorusinów”. Skromne obchody były organizowane przez Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego, którym kieruje Anna Paniszewa. Także we wtorek na portalu internetowym głównego, białoruskiego dziennika państwowego „Biełaruś Siegodnia”, ukazał się artykuł Andrieja Mukowozczika, w którym autor ostro skrytykował Paniszewą przyrównując ją do „szkodnika”. Jeszcze ostrzej zaatakował liderką polskiej organizacji brzeski wideobloger Jurij Uwarow.

W środę prokuratura brzeska wszczęła postępowanie w sprawie „podżegania do nienawiści na tle narodowościowym” do jakiego miało dojść w trakcie obchodów ku czci żołnierzy wyklętych zorganizowanych przez Forum Paniszewej. Za przestępstwo z tego paragrafu grozi kara pozbawienia wolności od pięciu lat.

W czwartek białoruska milicja zatrzymała w Brześciu współzałożyciela Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego Aleksandra Nawodniczego. Jak podała białoruska, państwowa agencja informacyjna BiełTa polski działacz społeczny został zatrzymany „w sprawie o heroizację zbrodniarzy wojennych”. Biełta twierdzi, że białoruski prokurator uznał upamiętnianie żołnierzy wyklętych także za „rehabilitację nazizmu” i „podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym”.

Również w czwartek swoje nagrane wystąpienie opublikowała w mediach społecznościowych Anna Paniszewa. Jak stwierdziła działalność jej organizacji „miała na celu odrodzenie polskiej kultury w Brześciu i obwodzie brzeskim” oraz „upowszechniać najlepsze wzory polskiej kultury muzycznej, literackiej, historycznej wśród etnicznych Polaków Brześcia, a także wszystkich chętnych”. Paniszewa stanowczo odrzuciła oskarżenia białoruskich władz. Wystąpienie zostało nagrane w Polsce, gdzie polska działaczka przebywała w delegacji. Dzień później wróciła na Białoruś, gdzie została zatrzymana przez funkcjonariuszy.

Internecie pojawiło się krótkie nagranie z przesłuchania Paniszewej na którym skarży się ona na użycie przemocy. Pojawiły się też niepotwierdzone informacje, że rozpoczęła ona głodówkę w areszcie śledczym.

