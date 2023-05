Kolejny przemytnik imigrantów zatrzymany

Zrobiliśmy wszystko, co możliwe, żeby nie dopuścić do wciągnięcia Białorusi w bezpośrednie działania zbrojne przeciw Ukrainie - oświadczył we wtorek szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) generał Kyryło Budanow. "Okazały się skuteczne" - podkreślił.

We wtorek Budanow wypowiadał się w ramach projektu medialnego "Różni ludzie". Zwrócił uwagę, że od dłuższego czasu nie są obserwowane rosyjskie ostrzały z terytorium Białorusi. Jak podkreślił, to rezultat kompleksowych działań różnych ukraińskich podmiotów. Wyraził opinię, że Putin stracił już nadzieję na wciągnięcie Łukaszenki w wojnę z Ukrainą. "Czy nam się to podoba, czy nie, Łukaszenko nie jest idiotą. On sam jako pierwszy nie chciałby dopuścić do powtórki z 24 lutego 2022 roku" - oświadczył szef HUR, cytowany przez portal Ukraińska Prawda.

"Kontakty z Łukaszenką nawiązaliśmy już wcześniej, wykorzystując w tym celu wszelkie dostępne środki i możliwości. Zintensyfikowaliśmy te działania po ucieczce rosyjskich wojsk z obwodu kijowskiego wiosną ubiegłego roku. Nie chcieliśmy wówczas dopuścić do ponownego ataku z kierunku białoruskiego. Jak obecnie widzimy, nasze starania okazały się skuteczne" - powiedział.