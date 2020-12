Kolejne czołgi K2 Black Panther dla armii Korei Południowej

Firma Hyundai Rotem z Korei Południowej poinformowała 22 grudnia o podpisaniu kontraktu o wartości 481,4 mln USD na produkcję trzeciej partii czołgów podstawowych K2 Black Panther dla Armii Republiki Korei.

Hyundai Rotem poinformował, że dostawa 56-tonowych czołgów podstawowych ma zostać zakończona do 2023 r. Firma dostarczyła pierwszą partię około 100 czołgów do południowokoreańskiej armii w 2015 r. i spodziewa się zakończenia dostaw drugiej partii 106 czołgów w 2021 roku.

Firma nie podała żadnych szczegółów na temat liczby czołgów podstawowych, które mają zostać zbudowane, ale źródła podały portalowi janes.com, że trzecia partia ma zawierać łącznie 54 czołgi K2. Nowe czołgi mają być wyposażone w silnik opracowany w Korei oraz niemiecki układ napędowy. Oznacza to, że wciąż nie udało się Koreańczykom wyprodukować rodzimego układu napędowego, który spełniałby rządowe standardy 320 godzin ciągłej pracy bez usterek.

Ogółem Korea Południowa ma zamówić ponad 600 czołgów podstawowych K2, aby zastąpić przestarzałe czołgi M48 Patton i wcześniejsze modele czołgów podstawowych K1.

Czołg podstawowy K2 jest obsługiwany przez trzyosobową załogę i jest uzbrojony w działo gładkolufowe L / 55 kal. 120 mm, współosiowy karabin maszynowy 7,62 mm i zamontowany na dachu karabin maszynowy 12,7 mm.

Firma skupia się na potencjalnych możliwościach eksportu na Bliskim Wschodzie, wcześniej przedstawiła zoptymalizowany pod pustynię wariant czołgu K2, który zawiera takie elementy jak osłony przeciwpyłowe czy dodatkowa jednostka klimatyzacyjna.

Przypomnijmy, że południowokoreański czołg K2 Black Panther jest rozważany jako nowy wóz dla polskiej armii. We wrześniu tego roku producent broni z Korei Południowej, Hyundai Rotem, zaoferował polskim firmom z branży obronnej możliwość wspólnej produkcji czołgu podstawowego K2PL, wariantu czołgu K2 Czarna Pantera.

Kwestia ta była poruszana w jednej z niedawnych interpelacji poselskich ws. moder­ni­za­cji polskich sił pan­cer­nych, ale MON w odpowiedzi udzieliło jedynie ogólnikowych informacji, zasłaniając się niejawnym statusem danych zawartych w oficjalnych dokumentach.

– Temat wejścia do projektu europejskiego czołgu jest dla nas raczej zamknięty, mówienie o tym to tylko polityka. My pilnie potrzebujemy czołgów o nowych zdolnościach. Trzeba natychmiast uruchomić program „Wilk” w kooperacji ze strategicznym partnerem dysponującym niezbędnymi technologiami, lub przekonać partnerów zagranicznych, Koreańczyków z czołgiem K2 lub Amerykanów z Abramsem, żeby weszli inwestycyjnie i technologicznie do polskiego przemysłu zbrojeniowego i zbudowali wspólnie z nami taki nowy czołg – mówił portalowi Kresy.pl gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych.

Polskie siły lądowe obsługują około 247 czołgów Leopard 2 A4 i A5 zakupionych od niemieckiej Bundeswehry, ale krajowa armia pilnie potrzebuje nowego wyposażenia, aby zastąpić zaprojektowane przez ZSRR czołgi T-72 i polskie PT-91. Lokalni obserwatorzy stwierdzili, że Warszawa może kupić do 800 nowych czołgów.

