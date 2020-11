Norwegia planuje pozyskać nowe czołgi. Wśród kandydatów m.in. K2 Black Panther

W ramach planowanego zastąpienia posiadanych czołgów Leopard 2A4NO, Norwegia rozważa m.in. pozyskanie nowych wozów. W grę wchodzą nowe niemieckie czołgi Leopard 2 oraz południowokoreańskie K2 Black Panther.

W poniedziałek norweskie ministerstwo obrony poinformowało, że zamierza kupić nowe czołgi dla armii. Zgodnie z decyzją parlamentu ma zostać zainicjowana procedura dotycząca pozyskania tych wozów, której zatwierdzenie ma nastąpić w przyszłym roku.

Jak podano, Norwegia rozważa wybór jednej z dwóch koncepcji pozyskania nowych czołgów, które mają zastąpić użytkowane obecnie Leopardy 2A4NO. Pierwsza dotyczy zakupu całkiem nowych wozów. Druga zakłada zmodernizowanie obecnych Leopardów 2 do standardu odpowiadającego całkiem nowym czołgom oraz równoległe pozyskanie pewnej liczby nowych czołgów, żeby łącznie posiadać więcej wozów.

Minister Obrony Norwegii, Frank Bakke-Jensen powiedział, że sprawa wróci do parlamentu wraz z propozycjami dotyczącymi liczby czołgów oraz ramowego kosztorysu i harmonogramu ich pozyskania.

Audyt przeprowadzony w norweskich wojskach lądowych stwierdził, że planowane dotąd pozyskanie wozów Leopard 2 z „drugiej ręki” (od Holandii) i ich modernizacja nie zapewni im odpowiedniej ochrony przed nowymi typami amunicji posiadanymi przez potencjalnych przeciwników ani wystarczających systemów komunikacji, pozwalających czołgom działać w ramach systemu brygadowego. Kwestie te mają zostać ujęte w nowym, opracowywanym obecnie projekcie.

Norweski resort obrony zaznacza, że przeprowadzono też analizy rynku, w wyniku których wskazano dwóch potencjalnych kandydatów na nowe czołgi dla Norwegii. Chodzi o nowe niemieckie czołgi Leopard 2 oraz południowokoreańskie K2 Black Panther. Zaznaczono, że faza przedprojektowa będzie kontynuowana w oparciu o tych dwóch kandydatów.

Ministerstwo przeprowadzi teraz dialog międzyrządowy z Niemcami i Koreą Południową. Ma on pomóc ocenić możliwości dla współpracy w obszarze zbrojeniowym.

Zaznaczono, że dzięki zamówieniu nowych czołgów Norwegia ma pozyskać nowoczesne i poprawione zdolności, mające wzmocnić możliwości obronne kraju.

Norwegia posiada obecnie około 50 czołgów 50 Leopard w wersji 2A4NO. Nowe miałyby wejść do służby od 2025 roku.

Przypomnijmy, że południowokoreański czołg K2 Black Panther jest rozważany jako nowy wóz dla polskiej armii. We wrześniu tego roku producent broni z Korei Południowej, Hyundai Rotem, zaoferował polskim firmom z branży obronnej możliwość wspólnej produkcji czołgu podstawowego K2PL, wariantu czołgu K2 Czarna Pantera.

Kwestia ta była poruszana w jednej z niedawnych interpelacji poselskich ws. moder­ni­za­cji polskich sił pan­cer­nych, ale MON w odpowiedzi udzieliło jedynie ogólnikowych informacji, zasłaniając się niejawnym statusem danych zawartych w oficjalnych dokumentach.

– Temat wejścia do projektu europejskiego czołgu jest dla nas raczej zamknięty, mówienie o tym to tylko polityka. My pilnie potrzebujemy czołgów o nowych zdolnościach. Trzeba natychmiast uruchomić program „Wilk” w kooperacji ze strategicznym partnerem dysponującym niezbędnymi technologiami, lub przekonać partnerów zagranicznych, Koreańczyków z czołgiem K2 lub Amerykanów z Abramsem, żeby weszli inwestycyjnie i technologicznie do polskiego przemysłu zbrojeniowego i zbudowali wspólnie z nami taki nowy czołg – mówił portalowi Kresy.pl gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych.

Polskie siły lądowe obsługują około 247 czołgów Leopard 2 A4 i A5 zakupionych od niemieckiej Bundeswehry, ale krajowa armia pilnie potrzebuje nowego wyposażenia, aby zastąpić zaprojektowane przez ZSRR czołgi T-72 i polskie PT-91. Lokalni obserwatorzy stwierdzili, że Warszawa może kupić do 800 nowych czołgów.

