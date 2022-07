KNF: banki zarobiły prawie 13 mld zł, zysk całego sektora wzrósł o 121 proc.

Jak podała Komisja Nadzoru Finansowego, na koniec maja br. wynik finansowy netto banków wyniósł 12,9 mld zł. Oznacza to wzrost o 121,8 proc. Trzy banki komercyjne wykazały stratę.

„Na koniec maja 2022 r. 3 banki komercyjne wykazały łączną stratę w wysokości 0,1 mld zł. Banki te miały ok. 0,6 proc. udziału w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 12,9 mld zł” – napisano w komunikacie KNF.

W okresie pięciu miesięcy tego roku wynik z odsetek wzrósł do 30,05 mld zł wobec 18,26 mld zł rok wcześniej. Z kolei wynik z prowizji sięgnął 7,75 mld zł wobec 6,77 mld zł rok wcześniej. Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się do 17,21 mld zł. Rok wcześniej było to 8,19 mld zł. Koszty działalności banków wyniosły 17,58 mld zł, a w poprzednim roku było to 14,87 mld zł.

KNF podała też, że wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w maju 2022 roku zmniejszył się o 4,2 mld zł, czyli o 0,3 proc. w ujęciu miesięcznym.

Komisja poinformowała też, że portfel kredytów mieszkaniowych brutto dla gospodarstw domowych w maju zmniejszył się o 3,9 mld zł, do poziomu 504 mld zł. To zarazem spadek o 0,8 proc. w ujęciu miesięcznym oraz wzrost o 4,2 proc. w ujęciu rocznym. Portfel kredytów mieszkaniowych złotowych brutto dla gospodarstw domowych w maju nieznacznie się zmniejszył, o 0,7 mld zł – do 406,8 mld zł (spadek o 0,2 proc. miesiąc-do-miesiąca). Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec maja 2022 r. wynosił 80,7 proc.

Podano też, że portfel kredytów mieszkaniowych walutowych brutto dla gospodarstw domowych zmniejszył się o 3,3 mld zł, do 97,2 mld zł (spadek o 3,3 proc. m/m i spadek o 11,9 proc. r/r).

Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wprowadzającą wakacje kredytowe. Tym samym, od 1 sierpnia br. kredytobiorca-konsument będzie mógł wystąpić o odłożenie spłat czterech rat do końca tego roku (dwóch w miesiącach sierpień-wrzesień i dwóch w okresie od października do końca roku) i czterech w przyszłym roku, tj. po jednej racie w każdym kwartale.

Z wakacji kredytowych będą mogli korzystać kredytobiorcy zaciągający je na mieszkania oraz domy lub ich przebudowę. Nie dotyczą mieszkań kupionych na wynajem. Wakacjami kredytowymi będą mogły być objęte jedynie kredyty zaciągnięte w złotych. Jednak nawet w przypadku skorzystania z wakacji kredytowych, kredytobiorca będzie musiał uiszczać opłaty z tytułu ubezpieczenia kredytu.

Czytaj także: Kaczyński: banki powinny pójść po rozum do głowy, albo będzie podatek

ISBNews / dorzeczy.pl / Kresy.pl