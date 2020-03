KGP: Odpowiedzialne zachowanie Polaków. Jedynie 700 przypadków naruszenia kwarantanny na prawie 150 tys. osób

W ciągu ostatniej doby policjanci w całym kraju skontrolowali ponad 146 tys. osób poddanych przymusowej kwarantannie. W ok. 700 przypadkach stwierdzono uchybienia kwalifikujące się do ukarania – poinformował w poniedziałek insp. Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji (KGP).

Z informacji przekazanych Państwowej Agencji Prasowej (PAP) przez KGP wynika, że policja skontrolowała ostatniej doby ponad 146 700 osób poddanych przymusowej kwarantannie. Uchybienia stwierdzono w 700 przypadkach.

Zobacz także: W Niemczech przeprowadzono już ponad 410000 testów na obecność koronawirusa

„Niestety w ok. 700 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia, w naszej ocenie kwalifikujące się na wdrożenie czynności mających na celu pociągnięcie do odpowiedzialności prawnej w związku z niestosowaniem się do obostrzeń określonych w kwarantannie” – oświadczył rzecznik KGP.

Zaznaczył, że policjanci dostali ponad 100 próśb o pomoc m.in. w sprawie zakupu żywności, wyniesienia śmieci z domu, czy wysłania przesyłki.

Ciarka podkreślił, że Polacy podchodzą do obecnej sytuacji w sposób odpowiedzialny. Przestrzegł przed surowymi konsekwencjami osoby, które naruszają przepisy dotyczące kwarantanny.

Dodał, że społeczna dyscyplina widoczna jest także w przypadku obostrzeń dotyczących gromadzenia się. Podkreślił, że sytuacje, w których w miejscu publicznym gromadzi się więcej niż dwie osoby są sporadyczne.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Przypomnijmy, że rząd ogłosił 24 marca zaostrzenie rygorów stanu epidemicznego. Od 25 marca w Polsce obowiązuje zakaz wychodzenia z domu za wyjątkiem konieczności wykonania niezbędnych zakupów i w „niezbędnych sprawach życia codziennego” oraz wykonywania pracy. Podobnie jak w Niemczech w przestrzeni publicznej nie można zbierać się w grupach większych niż dwuosobowe. Nie dotyczy to przebywania z rodziną we własnym domu. W kościołach, w nabożeństwach może brać udział do pięciu osób. Zastosowano także ograniczenia dotyczące poruszania się w komunikacji publicznej.

pap / wnp.pl / kresy.pl