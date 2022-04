KE chce od Polski 42 mln euro. Kolejne kary za Izbę Dyscyplinarną

42 mln euro kary – to kolejna suma do zapłacenia przez Polskę w związku z Izbą Dyscyplinarną – informuje RMF we wtorek. „Kara do zapłacenia obejmuje okres od 11 stycznia do 21 lutego” – medium cytuje źródła w KE.

Dziennikarka RMF FM ustaliła, że Komisja Europejska wysłała wezwanie do zapłaty tej transzy 21 lutego. KE niedługo wyśle ponaglanie, ponieważ upłynęło już 45 dni od wysłania wezwania do zapłaty. Komisja zacznie naliczać karne odsetki, a potem przejdzie do potrącenia tej sumy z należnych Polsce funduszy.

Chodzi o karę 1 mln euro dziennie za niewykonanie przez Polskę orzeczenia TSUE z lipca 2021 roku ws. zawieszenia funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Komisja Europejska naliczyła już karę w wysokości 160 mln euro za za niewykonanie wyroku TSUE o likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN. W ubiegłym tygodniu KE potrąciła Polsce z unijnych funduszy 69 mln euro. Wspomniane środki trafiły do wspólnego unijnego budżetu. Stracił więc budżet państwa.

W przypadku Izby Dyscyplinarnej Komisja wysłała pierwsze wezwanie za okres 69 dni, teraz za okres 42 dni.

Jeszcze w styczniu Komisja wysłała polskiemu rządowi wezwanie do zapłaty narosłego w związku z niewykonaniem orzeczenia ws. izby dyscyplinarnej zobowiązania za okres od 3 listopada 2021 r. do 10 stycznia 2022 r., w wysokości prawie 70 mln euro. Polska miała 45 dni na jego spłatę. Jak informowaliśmy, Polska zwróciła się wówczas do Unii Europejskiej o wstrzymanie kar za powołanie Izby Dyscyplinarnej, mówiąc, że trwają prace nad likwidacją tego organu. Jeszcze w październiku premier Mateusz Morawiecki zapowiedział likwidację Izby Dyscyplinarnej na forum Parlamentu Europejskiego. Mówił o tym także prezes partii rządzącej, Jarosław Kaczyński.

KE obcięła też trzykrotnie fundusze dla Polski za nierespektowanie postanowienia TSUE w sprawie zawieszenia działalności kopalni Turów. W sumie potrącono 45 mln euro za okres od 20 września do 18 grudnia 2021 roku. Całość naliczonych kar z tego tytułu wynosi 68 mln euro.

Władze Unii Europejskiej uznając, że reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości jest sprzeczna z podstawowymi wartościami wspólnoty nie tylko potrącają środki należne Polsce w ramach standardowych wypłat budżetowych. Na początku września ubiegłego roku Komisja Europejska zdecydowała o wstrzymaniu wypłaty środków jakie zostały przydzielone Polsce w ramach specjalnego Funduszu Obudowy. Unijny komisarz do spraw gospodarczych Paolo Gentiloni poinformował wówczas, że „Komisja Europejska wstrzymuje wypłatę 57 mld euro dla Polski, bo ma obawy o niezależność sądów i wolność mediów”. To środki finansowe przewidziane dla Polski w ramach Funduszu Obudowy stworzonego w ramach kompetencji UE w celu stymulowania gospodarek po przestojach związanych z pandemią koronawirusa.

rmf24.pl / Kresy.pl