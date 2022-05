Karabinki „Grot” z Fabryki Broni „Łucznik” w rękach ukraińskich żołnierzy [+VIDEO]

Siły ukraińskie otrzymały z Polski partię karabinów szturmowych GROT – poinformował ukraiński portal Mil. Nie jest znana dokładna ilość dostarczonych karabinów.

Jak poinformował portal Mil, do Sił Zbrojnych Ukrainy zaczęły napływać polskie karabiny szturmowe GROT. Nie jest znana dokładna ilość dostarczonych karabinów.

Żołnierze ukraińscy opublikowali film pokazujący nową broń. „To naprawdę świetnie. Super lekkie. Są super wygodne” – skomentował żołnierz.

#Ukraine: It seems the military aid keeps flowing to Ukraine – this time the Ukrainian forces received a batch of MSBS Grot C16A2 5.56mm assault rifles from Poland – how many were supplied is unclear.

These are very modern rifles and are operated by the Polish Armed forces. pic.twitter.com/1xcn1kNBWz

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 11, 2022