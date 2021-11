JPost: Izraelskie wojsko ćwiczy do starć z Hezbollahem

Izraelskie wojsko rozpoczęło miesięczną serię ćwiczeń symulujących wojnę na jego północnej granicy z Libanem, aby poprawić przygotowanie sił przeciwko Hezbollahowi – poinformował The Jerusalem Post.

Jak poinformował w poniedziałek The Jerusalem Post, zraelskie wojsko rozpoczęło miesięczną serię ćwiczeń symulujących wojnę na jego północnej granicy z Libanem, aby poprawić przygotowanie sił przeciwko Hezbollahowi.

Ćwiczenia znane jako „Even Gazit” lub „Ociosany kamień” sprawią, że wszystkie poziomy Dowództwa Północnego będą uczestniczyć w ćwiczeniach, których celem jest „poprawa zdolności obronnych i ofensywnych IDF przeciwko różnym scenariuszom”.

W ciągu miesiąca odbędą się manewry i ćwiczenia symulujące „wielofrontową, intensywną i przeciągającą się walkę z udziałem żołnierzy poborowych i rezerwowych ze wszystkich kwater Dowództwa Północnego, we współpracy ze Sztabem Generalnym, Siłami Lądowymi, Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną” – podano w oświadczeniu.

Ćwiczenie bada gotowość sił rezerwowych Dowództwa Północnego do reagowania na nagły incydent wzdłuż granicy z Libanem. Podczas ćwiczeń będą wykonywane telefony i sms-y do rezerwistów, z których część zostanie poproszona o zgłoszenie się do swoich jednostek.

IDF poinformował, że oba ćwiczenia zostały zaplanowane z wyprzedzeniem w ramach harmonogramu szkoleń na 2021 rok.

Zobacz też: Niemcy uznały Hezbollah za organizację terrorystyczną. Naloty na meczety w kilku miastach

Jak informowaliśmy, UE nie uzna całego Hezbollahu za organizację terrorystyczną. Izraelskie media zwracają uwagę, że Unia odmawia stwierdzenia, że Iran jest reżimem antysemickim.

Katharina von Schnurbein, koordynatorka Komisji Europejskiej ds. zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego, skierowała to pytanie do swoich przełożonych z UE. Peter Stano, rzecznik UE ds. polityki zagranicznej, powiedział portalowi, że „wojskowe skrzydło Hezbollahu jest już na liście terrorystów UE. Wszelkie zmiany charakteru i zakresu istniejącego wpisu są do omówienia i podjęcia przez państwa członkowskie UE jednomyślnie”. Po tym, jak agenci Hezbollahu wysadzili w powietrze izraelski autobus w 2012 roku w Burgas w Bułgarii, mordując pięciu Izraelczyków i ich bułgarskiego kierowcę autobusu, UE jedynie zakazała militarnego skrzydła Hezbollahu.

Zapytany, czy Islamska Republika Iranu jest reżimem antysemickim, Stano powiedział, że „UE bardzo wyraźnie potępiła antysemityzm w ogóle i wezwania do zniszczenia Izraela przez kogokolwiek kto wymyśla takie niedopuszczalne teorie”.

Christian Wigand, rzecznik Komisji Europejskiej ds. sprawiedliwości, powiedział w rozmowie z The Post, że „Komisja Europejska potwierdza swoje stanowcze i jednoznaczne zaangażowanie w globalną walkę z antysemityzmem. Wszelkie formy antysemityzmu, podżegania do nienawiści i przemocy są niedopuszczalne i niezgodne z wartościami i celami Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. Należy się nim zająć poprzez formę działania, zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym. Te zasady nie podlegają negocjacjom dla Europejczyków”.

Kresy.pl/JPost