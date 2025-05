Izraelskie media o znaczącym ochłodzeniu relacji Trump-Netanjahu

Izraelskie media informują o znaczącym ochłodzeniu relacji prezydenta USA Donalda Trumpa i premiera Izraela Benjamina Netanjahu.

Yanir Cozin, korespondent Izraelskiego Radia Wojskowego poinformował w czwartek o znaczącej “zmianie tonu” w relacjach amerykańsko-izraelskich. Jak podkreślił, źródła z USA wskazują, że Netanjahu próbował “manipulować” Trumpem.

Media zwracają uwagę, że żaden urzędnik z USA ani Izraela nie odniósł się do doniesień Cozina.

מה הסיבה לשינוי הטון והגישה כלפי ישראל מטעם הממשל האמריקני בשבוע האחרון? | גורמים מדיניים ישראליים ששוחחו עם אנשי ממשלו של טראמפ מסבירים: “הם רוצים תוצאות, אם אנחנו לא באים אליהם עם תוכניות ולוחות זמנים הם מתקדמים. רואים את זה באיראן, רואים את זה מול החות’ים ונראה את זה גם מול… — Yanir Cozin – יניר קוזין (@yanircozin) May 8, 2025

Jednak z informacji Israel Hayom, gazety powiązanej z izraelską prawicą także wynika, że doszło do znacznego rozpadu relacji osobistych i rosnącego wzajemnego rozczarowania między Trumpem a Netanjahu.

Cozin zauważył, że Trump zamierza zająć się kwestiami Bliskiego Wschodu, nie czekając na Netanjahu, co uwypukliło pogłębiającą się różnicę stanowisk przywódców w tej kwestii.

Czytaj: Trump miał odmówić Netanjahu wsparcia ataku na Iran

Nawiązał również do spotkania, które miało miejsce w kwietniu między ministrem ds. strategicznych Izraela, Ronem Dermerem, a republikańskimi kongresmenami w Waszyngtonie. Dermer miał sugerować, co Trump “powinien zrobić” w tej sprawie. Rozgniewało to prezydenta USA. Według Cozina działania Dermera skłoniły najbliższe otoczenie Trumpa do nastawienia go przeciwko Netanjahu.

Cozin wskazał na fakt, że rząd Izraela nie przedstawił konkretnego planu ani harmonogramu działań wobec Iranu i jemeńskich Hutich, co jest przyczyną pogorszenia się stosunków między USA a Izraelem.

Zobacz także: Iran oskarża Izrael o wciąganie USA w “katastrofalny” konflikt na Bliskim Wschodzie

aa.com.tr / middleeastmonitor.com / Kresy.pl