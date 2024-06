Izraelscy żołnierzy używają trebusza do ostrzeliwania Libanu [+VIDEO]

W mediach społecznościowych ukazał się materiał pokazujący izraelskich żołnierzy używających trebusza do atakowania pozycji po libańskiej stronie granicy.

W czwartek w mediach społecznościowych ukazał się materiał pokazujący izraelskich żołnierzy używających trebusza do atakowania pozycji po libańskiej stronie granicy przy pomocy łatwopalnych materiałów.

Wojsko odpowiedziało, twierdząc: „To lokalna inicjatywa, a nie narzędzie powszechnie stosowane”.

„Obszar na granicy libańskiej charakteryzuje się głazami, zaroślami i gęstą roślinnością ciernistą, co stanowi wyzwanie dla żołnierzy IDF rozmieszczonych w obronie.” Uważa się, że takie pożary mają pomóc armii w identyfikacji bojowników próbujących przedostać się do Izraela lub przeprowadzić inne ataki.

Footage circulating on social media shows Israeli soldiers using a trebuchet to launch incendiaries at Lebanon. pic.twitter.com/PYMyCZcOWM

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 13, 2024