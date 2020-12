Izrael i Maroko normalizują stosunki dyplomatyczne

Izrael i Maroko zgodziły się w czwartek na normalizację stosunków w porozumieniu wynegocjowanym z pomocą USA, czyniąc Maroko czwartym krajem arabskim, który odłożył na bok waśnie z Izraelem w ciągu ostatnich czterech miesięcy – poinformował Reuters.

Jak poinformowała agencja prasowa Reuters, Maroko jest kolejnym arabskim krajem, który zgodził się na znormalizowanie stosunków z Izraelem.

Odchodząc od wieloletniej polityki Stanów Zjednoczonych, prezydent Donald Trump zgodził się w ramach umowy uznać suwerenność Maroka nad Saharą Zachodnią, w której od dziesięcioleci trwa konflikt z siłami Saharyjskiej Arabskiej Republiki Demokratycznej.

Zobacz też: Trump sonduje możliwość normalizacji stosunków między Izraelem i Marokiem

Trump przypieczętował porozumienie Izrael-Maroko podczas rozmowy telefonicznej z królem Maroka Mohammedem VI w czwartek, przekazał Biały Dom.

„Dziś kolejny HISTORYCZNY przełom! Nasi dwaj WIELCY przyjaciele, Izrael i Królestwo Maroka, zgodzili się na pełne stosunki dyplomatyczne – ogromny przełom na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie!” napisał prezydent na Twitterze.

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Morocco have agreed to full diplomatic relations – a massive breakthrough for peace in the Middle East!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020