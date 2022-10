Irańskie manewry wojskowe przy granicy z Azerbejdżanem

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) rozpoczął w poniedziałek trzydniowe ćwiczenia wojskowe wzdłuż granicy irańsko-azerbejdżańskiej. Manewry obejmują artylerię, śmigłowce, siły pancerne i rakietowe. W ćwiczeniach wykorzystywane są także drony kamikadze. Manewry mają na celu „zademonstrowanie wrogom Iranu zdolności bojowych IRGC” – podkreśla irańska agencja prasowa IRNA.

W poniedziałek Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej rozpoczął trzydniowe ćwiczenia wojskowe wzdłuż granicy irańsko-azerbejdżańskiej – podaje amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). W ćwiczeniach biorą udział: artyleria, śmigłowce, czołgi i wojska rakietowe. W manewrach wykorzystywane sią także drony kamikadze.

Iran has started a large military exercise near the Azerbaijani border.

Iran is an ally of Armenia and has threatened Azerbaijan with war if it would try to take Armenian territory.

pic.twitter.com/VME0OFb8QA

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 17, 2022