Irański minister: jeśli Zachód zagoni nas do narożnika, możemy dążyć do pozyskania broni jądrowej

Irański minister wywiadu powiedział, że jeśli Zachód będzie dalej naciskał na Iran, to w reakcji na to Teheran może dążyć do pozyskania broni nuklearnej.

Mahmud Alawi, irański minister wywiadu powiedział w poniedziałkowym wystąpieniu telewizyjnym, że ciągła presja ze strony Zachodu i zaganianie Iranu „do narożnika” może pchnąć Teheran do szukania możliwości pozyskania broni jądrowej.

Minister w swoim wystąpieniu odrzucał zarzuty dotyczące dążenia Iranu do posiadania broni jądrowej. Przypomniał, że na początku XXI wieku ajatollah Ali Chamanei ogłosił fatwę, religijny zakaz opracowywania lub wykorzystywania takiej broni i stąd Teheran nie działa na rzecz jej pozyskania.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

„Jednak szczur zagoniony do narożnika może zachować się inaczej, niż kiedy kot jest na wolności. I jeśli oni [kraje zachodnie – red.] będą pchać Iran w tym kierunku, to już dłużej nie będzie to wina Iranu” – powiedział Alawi.

Alawi twierdził, że Stany Zjednoczone mają „realny plan” uderzenia militarnego na Iran, żeby zrekompensować sobie niepowodzenia na polu gospodarczym. Zaznaczył, że w czasie, gdy na Oceanie Indyjskim znajdował się amerykański lotniskowiec, bombowce B-52 wykonywały długie loty, żeby trzymać go poza zasięgiem Iranu. Minister twierdził, że „pokaz siły” ze strony sił irańskich, w postaci testu rakiety o zasięgu 1,8 tys. km, wzbudził u Amerykanów wątpliwości, bo Iran „jest zdeterminowany”, by zniszczyć wszelkie bazy w jakimkolwiek kraju w regionie, skąd mogłyby startować atakujące Iran samoloty bojowe. Alawi przypomniał też o zestrzeleniu nowoczesnego amerykańskiego drona, co według niego pokazało USA, że niebo w rejonie Iranu nie jest bezpieczne dla ich samolotów.

Władze Iranu konsekwentnie twierdzą, że ich program nuklearny ma wyłącznie cele energetyczne i pokojowe. Amerykański wywiad twierdzi jednak, podobnie jak agencje przy ONZ, że Iran swego czasu prowadził program dotyczący broni nuklearnej, który wstrzymał.

Przeczytaj: Szef irańskiego MSZ nawamia Bidena do wznowienia porozumienia nuklearnego

Czytaj również: Iran twierdzi, że ma możliwości wzbogacania uranu do 90 proc.

Reuters / IRNA / Kresy.pl