Iran wezwał Chiny i Rosję do pomocy w zablokowaniu sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ

Prezydent Iranu Hassan Rouhani wezwał środę Rosję i Chiny do przeciwstawienia się amerykańskim wysiłkom na rzecz rozszerzenia embarga na broń nałożonego przez Radę Bezpieczeństwa ONZ na Teheran, które wygasa w październiku – poinformował Middle East Monitor.

Jak poinformował portal Middle East Monitor, irański prezydent Hassan Rouhani wezwał w środę Rosję i Chiny do podjęcia działań w celu zatrzymania amerykańskich żądań o rozszerzenie embarga na broń Rady Bezpieczeństwa ONZ. Sankcje wygasają w październiku.

„Chcemy, aby czterech [innych] stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ przeciwstawiło się Stanom Zjednoczonym z korzyścią dla świata. W szczególności spodziewamy się, że nasze dwa przyjazne kraje, Rosja i Chiny, staną w obliczu tego spisku ”- poinformował Rouhani podczas spotkania rządu.

Irański prezydent dodał, że jego kraj zwiększył swoje zdolności obronne mimo nałożonego embarga, mówiąc: „Ameryka nie odniesie sukcesu, zwiększymy nasze zdolności obronne, tak jak robiliśmy to nawet pod sankcjami”.

Na początku tego tygodnia rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow odrzucił amerykańskie starania o przedłużenie embarga na broń dla Iranu, podkreślając, że Ameryka nie ma prawa wykorzystywać rezolucji ONZ zatwierdzającej porozumienie nuklearne z 2015 roku, po tym jak USA wycofało się z umowy.

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo informował wcześniej, że przedłużenie embarga na broń wobec Iranu jest najwyższym priorytetem dla Stanów Zjednoczonych.

Jeszcze tydzień temu, podczas wymiany więźniów między Iranem i Stanami, prezydent Trump sygnalizował możliwość dojścia do porozumienia między krajami.

I just got off the phone with former American hostage Michael White, who is now in Zurich after being released from Iran. He will be on a U.S. plane shortly, and is COMING HOME…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2020