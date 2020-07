Husarze ruszają do boju! Polska Liga Husarska II edycja

Mimo zamieszania związanego z epidemią, husarze ruszają do współzawodnictwa. Ujrzymy ich w pełnych zbrojach, na pięknie przyozdobionych koniach będą pokazywali swe umiejętności we władaniu bronią. Wszystko to w pełnym galopie tak by pokochać ostatnich polskich rycerzy i ich konie!

Polska Liga Husarska zrzeszająca 13 grup husarskich już 2 raz organizuje mistrzostwa Polski husarii. Do walki zgłosiło się 8 chorągwi wystawiając 43 husarzy. Dariusz Wasilewski, przewodniczący Ligi twierdzi, że „koledzy są wygłodniali aktywności. Udało się już drugi raz zorganizować cykl turniejów. Cieszę się, że na żywo i przez media a w tym Internet zobaczymy bardzo widowiskowe zawody. Emocje są gwarantowane a przy okazji wspomnienie Polski w jej chwale i potędze czego wyrazem jest właśnie husaria”.

Do PLH zgłosiły się:

Chorągiew Husarska Województwa Kujawsko-Pomorskiego (10 husarzy) Podlaska Chorągiew Husarska (9 husarzy) Małopolska Chorągiew Husarska (6 husarzy) Bractwo Rycerskie Ziemi Ogrodzienieckiej (6 husarzy) Chorągiew Husarska Województwa Pomorskiego Chorągiew Hetmana Wielkiego Tadeusza Antoniego Pagińskiego Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej Bydgoska Chorągiew Husarska

Kto zechciał zobaczyć piękno i skuteczność symbolu polskości mógł tego dokonać już 18 lipca na Zamku w Golubiu, gdzie odbył się Ogólnopolski Turniej Husarski o Pierścień Namiestnika.

Zobacz także: IX Dzień Tradycji Rzeczypospolitej

Ideą powstania Ligi jest chęć popularyzowania tradycji polskiej jazdy rycerskiej a przede wszystkim wyjątkowej roli Husarii w dziejach Rzeczpospolitej. Ma ona na celu integrację środowiska husarskiego oraz wszystkich zainteresowanych husarią, angażowanie środowiska jeździeckiego w tradycyjne i użytkowe wykorzystywanie konia, a także promowanie polskiej szkoły jazdy.

Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzania strony internetowej www.obowiazekpolski.pl, gdzie będą podawane szczegółowe wyniki. Zobaczymy tam też nazwiska husarzy i formacje które reprezentują: http://obowiazekpolski.pl/polska-liga-husarska/lista-husarzy

FOP