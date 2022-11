Turcja płaci już rublami za gaz

My nie jesteśmy niczemu tutaj winni; winni są ci, którzy nieustannie podpuszczali tam, podnosili rękę za różnymi uchwałami przeciwko nam, ale przede wszystkim szczuli - oświadczył prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas sobotniego spotkania z mieszkańcami Suwałk. Odniósł się w ten sposób do braku środków z KPO.

Kaczyński nawiązał w sobotę do słów szefa PO Donalda Tuska, że to PiS jest winien braku pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. "Dzisiaj padły takie słowa, że my jesteśmy winni za to, że nie przychodzą pieniądze z Brukseli, jakby winni Polakom. Proszę państwa, my nie jesteśmy niczemu tutaj winni. Winni są ci, którzy nieustannie podpuszczali tam, podnosili rękę za różnymi uchwałami przeciwko nam, ale przede wszystkim szczuli, szczuli i jeszcze raz szczuli"- powiedział, cytowany przez portal WNP.

"To jest po prostu niesłychane. Nie ma w Europie takiej sytuacji jak ta, która jest w Polsce, żeby opozycja była antypaństwowa i antynarodowa" - dodał.